Vergangene Woche informierte Vodafone über den Ausbau seines Glasfasernetzes. Nun steht das reine Kabelnetz im Mittelpunkt. Zusammengefasst bewirbt das Düsseldorfer Unternehmen dieses mit „Mehr Daten, mehr Tempo & weniger Ausfälle“. Wir blicken etwas näher auf diese Aussage.

Vodafone verbesserte Kabelnetz

Vodafone optimierte kontinuierlich seine Netze, auch das Kabelnetz hat in den letzten Jahren massiv vom Ausbau profitiert. Eine aktuelle Analyse des Telekommunikationsanbieters zeigt die Fortschritte.

99,9 Prozent der gesamten Zeit kommt das schnelle Netz stabil und ohne Ausfälle bei den Kunden an. Seit 2022 ist die Zahl der Anrufe beim Kabel-Entstör-Service um knapp 55 Prozent zurückgegangen. Gleichzeitig haben sich die gemessenen Ausfallszeiten ihn Netz halbiert. Erfreulich ist zudem, dass die Geschindigkeit, die bei Kunden ankommen, erhöht werden konnte.

Das Kabelnetz von Vodafone hat in den vergangenen zwölf Monaten 47,6 Milliarden Gigabyte Daten transportiert. Das entspricht einem Plus von 12,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr und 40 Prozent mehr als noch im Jahr 2022. Hauptgrund hierfür sind sicherlich die zahlreichen Streaming-Dienste, die immer beliebter werden.

Um die immer größeren Datenmengen in höchster Qualität zu transportieren, haben Vodafone-Techniker das Netz in den vergangenen zwölf Monaten mit 2.438 Modernisierungsmaßnahmen verstärkt. Dazu zählen 2.168 Segmentierungen sowie 270 Fiber-Deep-Ausbauten. Das durchschnittlich gemessene Tempo im Vodafone-Festnetz ist seit 2022 deutlich gestiegen. Unabhängige Auswertungen tausender Crowdsourcing-Daten des Dienstleisters nPerf zeigen ein Plus von rund 72 Prozent im Download auf 257 Mbit/s und rund 70 Prozent im Upload auf 35 Mbit/s.