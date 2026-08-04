Apple hat Telegram in der Nacht auf Dienstag für rund 40 Minuten aus dem App Store entfernt. Laut der Nachrichtenagentur Reuters wurde gegen Apples Vorgaben zum Verbot von Darstellungen sexuellen Missbrauchs von Kindern verstoßen. Nachdem Telegram das Material gelöscht und den verantwortlichen Nutzer gesperrt hatte, kehrte die App in den Store zurück.

Bestehende Installationen blieben nutzbar

Erste Berichte über die Entfernung kursierten gegen 3:30 Uhr deutscher Zeit. Die Suche nach Telegram lieferte im App Store keine Treffer mehr, der direkte Link zur App endete auf einer Fehlerseite. Wer die App bereits installiert hatte, konnte sie ohne Einschränkungen weiterverwenden, im Mac App Store blieb Telegram ohnehin verfügbar. Rund 40 Minuten später war auch der Eintrag im iOS App Store wieder erreichbar.

In einer Stellungnahme bestätigte Apple, dass die App nach dem Fund der verbotenen Inhalte vorübergehend aus dem Store genommen und wieder freigegeben wurde, nachdem der Entwickler das Material umgehend gelöscht und den Urheber gesperrt hatte. Telegram führt den Vorfall auf ein einzelnes Konto zurück, das nach dem Hinweis von Apple sofort gesperrt wurde.

Nach eigenen Angaben hat der Messenger im laufenden Jahr bereits mehr als 337.900 Gruppen und Kanäle mit Bezug zu solchem Material entfernt, nach 29.640 Löschungen im Vorjahr. Die Hinweise stammen unter anderem vom National Center for Missing & Exploited Children.

Für Telegram ist es nicht die erste Erfahrung dieser Art. Bereits im Februar 2018 hatte Apple die App zusammen mit dem Client Telegram X wegen „unangemessener Inhalte“ aus dem Store genommen, wie der Gründer Pawel Durow damals erklärte. Die Rückkehr erfolgte erst, nachdem Telegram zusätzliche Schutzmaßnahmen eingebaut hatte.