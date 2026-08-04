Apple hat mit den Vorbereitungen für die diesjährige iPhone-Keynote begonnen. Auf dem Event werden das iPhone 18 Pro, das iPhone 18 Pro Max und erstmals ein faltbares iPhone erwartet. Ein internes Losverfahren für Mitarbeiter der US-Ladengeschäfte liefert nun erste Hinweise auf den Termin.

Der 8. oder 9. September

Laut Bloomberg verlost Apple im Rahmen eines internen Programms Plätze für Angestellte aus den US-Stores, die während des Presse-Events im Apple Park aushelfen wollen. Die ausgewählten Mitarbeiter sollen vor Ort Warteschlangen organisieren, Gäste einchecken, Besuchern den Weg weisen und das Sicherheitspersonal unterstützen. Die Kosten für Anreise und Unterkunft dürfte Apple übernehmen. Wer bereits bei der Entwicklerkonferenz WWDC oder beim iPhone-Event im vergangenen Jahr im Einsatz war, ist von der Verlosung ausgeschlossen. Bewerbungen sind noch bis zum 8. August möglich, die Gewinner will Apple am 17. August benachrichtigen.

Einen genauen Termin für die Keynote hat Apple intern nicht genannt. Apple veranstaltet sein jährliches iPhone-Event in der Regel in der zweiten Septemberwoche. Den Mitarbeitern zufolge findet das Event in der ersten Septemberhälfte statt. Somit stehen Dienstag, der 8. September, oder Mittwoch, der 9. September, hoch im Kurs. Da der 7. September in den USA auf den Feiertag Labor Day fällt und Apple den geladenen Journalisten üblicherweise einen Tag für die Anreise einräumt, gilt der 9. September als der wahrscheinlichere Kandidat.