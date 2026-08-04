Am morgigen Mittwoch (05. August 2026) startet die Erfolgsserie Ted Lasso auf Apple TV in ihre vierte Staffel. Es verwunderte nicht, dass der Video-Streaming-Dienst rund um die Fortsetzung der Comedy ordentlich die Werbetrommel rührt. So veranstaltet Apple TV an diesem Donnerstag Ted-Lasso-Doppelgängerwettbewerb, bei dem Fans unter anderem ihren Schnurrbart präsentieren können.

Apple TV veranstaltet Ted-Lasso-Doppelgängerwettbewerb

Auf der Apple Facebook-Event-Webseite heißt es „Glaubst du, du hast den richtigen Schnurrbart, um die Fans zu überzeugen? Mach mit beim Spaß am 6. August auf der Apple Fifth Avenue Plaza – bei einem Ted-Lasso-Doppelgängerwettbewerb“. Die vollständigen Wettbewerbsregeln findet ihr hier.

Der Wettbewerb umfasst drei Runden, in denen jeweils Teilnehmer ausscheiden. Nach der ersten Runde werden zehn Halbfinalisten ausgewählt, fünf Teilnehmer überstehen die zweite Runde, und in der dritten Runde werden drei Finalisten ermittelt.

Runde 1: „Ted-Energie“ – Die Teilnehmenden müssen sich in ihrer Rolle vorstellen und eine zweiminütige Tanzeinlage darbieten. Bewertungskriterien sind Optimismus, Haltung und Ausstrahlung sowie das Engagement beim Kostüm und der Grad der Beteiligung.

Runde 2: „Cheftrainer“ – Die Halbfinalisten nehmen an einem Quiz teil; bewertet wird dabei, wie sehr sie die Figur Ted Lasso verkörpern. Die Bewertung erfolgt anhand der Quiz-Ergebnisse, des Kostüm-Engagements, der Authentizität des Schnurrbarts (laut Apple sind Klebebärte erlaubt, für einen echten Bart gibt es Bonuspunkte) sowie des „Believe-Faktors“ (etwas Einzigartiges und Besonderes).

Runde 3: „Ted-Talk“ – Jeder der verbliebenen Teilnehmenden hält eine 30- bis 45-sekündige Motivationsrede vor dem Publikum. Bewertet werden dabei die emotionale Wirkung auf das Publikum, das Engagement beim Kostüm sowie die „Ted-Energie“.

Der Gewinner erhält individuell gestaltete Beats-Kopfhörer sowie einen individuellen Fußballschal, während die beiden Zweitplatzierten lediglich den Schal bekommen.