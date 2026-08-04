Vergangene Woche kündigt Apple an, dass AppleCare One in Kürze in Deutschland (und einer Handvoll Weiterre Länder) starten wird. Am heutigen 04. August 2026 ist es soweit und AppleCare One kann ab sofort in Deutschland über die Apple Webseite oder vor Ort in einem Apple Store abgeschlossen werden.

AppleCare One startet heute in Deutschland

AppleCare One bietet euch die Möglichkeit, mehrere Apple Geräte im Rahmen eines einzigen, einfachen Plans zu schützen. Los geht es bei 20,99 Euro pro Monat. Zu diesem Preis sind bis zu drei Produkte abgedeckt. Weitere Geräte können für 5,99 Euro pro Monat und Gerät hinzugefügt werden.

Mit AppleCare One erhaltet ihr umfassenden Service und Support von Apple Experten für jedes Produkt in ihrem Plan. AppleCare One beinhaltet alle Vorteile von AppleCare+, einschließlich schneller und unbegrenzter Reparaturen bei unabsichtlicher Beschädigung, Austausch der Batterie und vorrangigem Support durch Apple Experte . Alle Reparaturen werden mit Apple Originalersatzteilen in den Apple Stores und im weltweiten Netzwerk der autorisierten Apple Service Provider durchgeführt.