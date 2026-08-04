Apple arbeitet an einer neuen Funktion, die es zukünftig ermöglichen wird, dass ihr zwischen dem iPhone und Windows eine gemeinsame Zwischenablage zum Kopieren und Einfügen von Elementen nutzen könnt. Die Funktion ist offenbar nur für Nutzer in der EU geplant und ist auf einen Antrag seitens Microsoft zurückzuführen.

iOS 28: Apple plant gemeinsame Zwischenablage für iPhone und Windows in der EU

Microsoft beantragte eine gemeinsame Zwischenablage für iPhone und Windows über Apples EU-Interoperabilitätsanfragesystem für Entwickler, das Apple zur Einhaltung des Digital Markets Acts implementiert hatte. Apple begann im März mit der Prüfung des Antrags und legte am 26. Juni einen Projektplan vor.

Konkrete brachte Microsoft folgende Funktionen ins Spiel

Texte oder andere unterstützte Inhalte auf einem iPhone kopieren und direkt auf einem Windows-PC einfügen, und umgekehrt.

Gängige Produktivitäts-Workflows durchführen, ohne eine App in den Vordergrund bringen oder wiederholt explizite Aktionen ausführen zu müssen, um eine Übertragung zu initiieren.

Die Zwischenablage-Synchronisierung als eine unkomplizierte, kontinuierliche Funktion erleben und nicht als einen manuellen, app-gesteuerten Vorgang.

Wie nun bekannt wird, arbeitet Apple an einer Lösung, die sich an den Mustern der Frameworks für „Accessory Notifications“ und „Accessory Live Activities“ orientiert. Diese wurden bereits mit iOS 26.5 eingeführt und sorgen in der EU für Benachrichtigungen auf Drittanbieter-Wearables. Kopiert ein Nutzer zukünftig auf seinem iPhone etwas in die Zwischenablage, wird die Erweiterung benachrichtigt. Anschließend kann die Erweiterung das „Accessory Transport Extension“-Framework nutzen, um die Inhalte bei Bedarf über verfügbare Übertragungswege an euer Zubehörgerät oder Windows-PCs zu übermitteln. Benutzer müssten einem gekoppelten Gerät die einmalige Erlaubnis erteilen, Inhalte von einem iPhone einzufügen.

Apple gibt zu verstehen, dass eine geräteübergreifende Kopier- und Einfügefunktion mit einem erheblichen technischen Aufwand verbunden ist, die Arbeiten sollen voraussichtlich bis Herbst 2027 abgeschlossen sein. Somit dürfte die Neuerung erst mit iOS 28 oder einem späteren iOS 28.x Update Einzug erhalten.