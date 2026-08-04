Apple testet für die Pro-Modelle des iPhone 20 angeblich zwei neue Displaygrößen. Laut dem Weibo-Leaker Digital Chat Station befinden sich derzeit Prototypen mit 6,4 und 7 Zoll großen Bildschirmen in der Testphase, die für das Jubiläumsmodell zum 20. Geburtstag des iPhone vorgesehen sind.

Das iPhone 20

Im Herbst 2027 will Apple das iPhone so stark verändern wie seit dem iPhone X nicht mehr. Anlass ist der 20. Geburtstag der Produktreihe, deren erstes Modell Apple im Januar 2007 vorstellte und im Juni desselben Jahres in den Verkauf brachte. Wie 2017 beim Sprung vom iPhone 8 zum iPhone X könnte Apple erneut eine Nummer überspringen. In den bisherigen Gerüchten ist mal vom „iPhone 20“, mal vom „iPhone XX“ die Rede.

Die größte Neuerung soll das Display darstellen. Bloombergs Mark Gurman beschrieb das Gerät als gewölbtes iPhone ohne Aussparungen im Display. Das Glas soll sich großzügig um Vorder- und Rückseite legen. Statt der stark abfallenden „Waterfall“-Kanten mancher Samsung-Panels strebt Apple flache „Micro-Curves“ mit gleicher Tiefe an allen vier Seiten an, wodurch sich Wischgesten vom Rand natürlicher anfühlen und Bildinhalte weniger verzerrt wirken sollen.

Der Zuwachs fällt gering aus

Das kleinere der beiden Displays soll im iPhone 20 Pro zum Einsatz kommen, das größere im Pro Max. Verglichen mit den aktuellen Modellen wachsen die Bildschirme damit nur minimal, denn das iPhone 17 Pro kommt bereits auf 6,3 Zoll und das Pro Max auf 6,9 Zoll. Am Seitenverhältnis ändert sich dem Leaker zufolge nichts, die Displays wachsen also gleichmäßig in Höhe und Breite.

In seinem Beitrag erwähnt Digital Chat Station ebenfalls das rahmenlose Design mit einem an allen vier Seiten leicht gewölbten Display. Ein anderer Leak nennt für das „iPhone 20 Pro“ einen Displayrand von nur 1,1 Millimetern gegenüber rund 1,44 Millimetern beim iPhone 17 Pro.