Zum 01. September übernimmt John Ternus den Chefposten bei Apple und wird dem Unternehmen sicherlich seine persönliche Note verleihen. Ternus wird das Unternehmen weder von heute auf morgen komplett umkrempeln, noch wird er die den bisher von Apple CEO Tim Cook eingeschlagenen Weg verlassen. Nichtsdestotrotz wird er hier und dort Anpassungen vornehmen und Entscheidungen treffen. Eine erste Personalentscheidung wurde nun offenbar getroffen.

Laura Legros kehrt zu Apple zurück

Der designierte Apple CEO John Ternus holt Laura Legros zurück. Legros war bis zum Jahr 2022 als Vizepräsidentin der Hardwareentwicklung tätig und verabschiedete sich damals in den wohlverdienten Ruhestand.

In ihrer Zeit bei Apple war Legros für die Produktlieferung, die Entwicklungsplanung und die Koordination der verschiedenen Entwicklungsteams verantwortlich. Unter Ternus wird sie in verschiedenen Bereichen des Unternehmens tätig sein und direkt an ihn berichten, so Bloomberg. Weiter heißt es in dem Bericht, dass Legros vor ihrer Pensionierung zu Ternus engsten Vertrauten gehörte. Unter anderem hat sich bei Apple Keynotes das MacBook Air (2018) und das iPad Air (2020) vorgestellt.

In Vorbereitung auf die Übernahme der Führungsposition hat Ternus den amtierenden CEO Tim Cook begleitet und Führungskräftetreffen geleitet. Er hat sich mit Führungskräften des Unternehmens getroffen, um an Produktplänen zu arbeiten, und Zeit mit den Designteams von Apple verbracht.

Auch wenn Tim Cook zum 01. September 2026 als Apple Chef abtritt, wird er dem Unternehmen als Executive Chairman im Aufsichtsrat verbunden bleiben.