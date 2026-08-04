Apple TV hat zuletzt seine Sport-Streaming-Rechte ausgebaut und ist unter anderem der exklusive Streaming-Partner der Major League Soccer. Dies umfasst auch verschiedene Pokal-Wettbewerbe, so auch den Leagues Cup. Dieser startet am heutigen Tag auf Apple TV.

21

Leagues Cup startet heute auf Apple TV

Am heutigen Tag startet der Leagues Cup auf Apple TV. An dem von der Concacaf anerkannten Wettbewerb nehmen 18 Clubs aus der Major League Soccer (MLS) und 18 Vereine aus der mexikanischen Liga MX teil. Neben der Trophäe des Leagues Cup kämpfen die teilnehmenden Vereine um einen der drei Startplätze für den Concacaf Champions Cup 2027. Diese gehen an den Turniersieger, den Zweitplatzierten und den Drittplatzierten. Der Sieger des Leagues Cup qualifiziert sich darüber hinaus direkt für das Achtelfinale des Concacaf Champions Cup und begibt sich damit auf den Weg zu den wichtigsten internationalen Clubwettbewerben der FIFA, darunter die FIFA Klub-Weltmeisterschaft.

Diejenigen, die Apple TV abonniert haben, können alle Spiele des Leagues Cups ohne Zusatzkosten streamen. Die Kommentare stehen wahlweise in Englisch und Spanisch zur Verfügung. Für vereinzelte Inhalte steht auch ein französischer Kommentar zur Verfügung. Zudem stehen Abonnenten exklusive On-Demand-Inhalte zum Leagues Cup sowie ein umfangreiches und leicht zugängliches Programmangebot, einschließlich des Leagues Cup Countdown und Leagues Cup Wrap-Up auf Englisch sowie Leagues Cup La Previa und Leagues Cup El Resumen auf Spanisch zur Verfügung.