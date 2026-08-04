Im vergangenen Monat wurde bekannt, dass Apple eine Klage gegen OpenAI eingereicht hat und dem Unternehmen den Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen im Zusammenhang mit der Hardwareentwicklung vorwirft. Ehemalige Apple Mitarbeiter sollen beim Wechsel zu OpenAI Geschäftsgeheimnisse entwendet haben. Schon damals wies OpenAI die Vorwürfe in einer ersten Stellungnahme zurück.

OpenAI weist Apples Vorwürfe zum Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen zurück

OpenAI hat sich in einem detaillierten Blogpost zu den aktuellen Vorwürfen seitens Apple zu Wort gemeldet. Der Beitrag startet damit, dass OpenAI Apple als eines großartigsten Unternehmen aller Zeiten darstellt, Es heißt, dass sich Apple den Ruf erarbeitet hat, größten Wert auf selbst kleinste Details zu legen. Weiter heißt es, dass die nachlässige, aggressive und seltsam Klage gegen OpenAI diesem Ruf nicht gerecht wird.

Im weiteren Verlauf des Schreibens stellt OpenAI die eigenen Dinge dar. So heißt es unter anderem, dass Apple im Februar die falsche Person im Unternehmen kontaktiert habe, da zwei asiatische Nachnamen verwechselt wurden. Zudem soll Apple Gespräche mit dem OpenAI-Chefjuristen „erfunden“ haben. Zum damaligen Zeitpunkt soll Apple keine konkreten Vorwürfe ins Spiel gebracht haben, so dass man diese hätte klären können. Vielmehr herrschte fünf Monate Funkstille bis eine Klage eingereicht wurde.

Nachdem OpenAI mit dem Blogpost weitere Vorwürfe entkräftet, heißt es zum Abschluss

Wir hätten uns gewünscht, dass Apple diese Punkte vor Einreichung der Klage angesprochen hätte; wir wären gerne bereit gewesen, die Angelegenheit gemeinsam zu klären. Wir haben die in der Klage erhobenen Vorwürfe ernst genommen und Apple eine Zusammenarbeit zur Lösung des Problems angeboten. Stattdessen versucht Apple nun, seine Darstellung zu ändern – unter anderem durch vage Anschuldigungen gegen weitere ehemalige Mitarbeiter –, und wird diese Taktik wahrscheinlich fortsetzen. Apples Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung beruht auf falschen Angaben und ist zudem völlig unnötig, da wir weder über Geschäftsgeheimnisse des Unternehmens verfügen noch an solchen interessiert sind. Unser Fokus liegt vielmehr darauf, innovative Produkte und Technologien zu entwickeln, die neue Maßstäbe setzen.

Wir gehen davon aus, dass uns der Sachverhalt noch eine Weile begleitet.