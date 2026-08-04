Vermutlich werden die allermeisten WhatsApp-Nutzer nicht nur in Einzelchats, sondern auch in Gruppenchats unterwegs sein. So kann man ganz einfach mit Freunden, Arbeitskollegen, Familie und Co. in Kontakt bleiben. Nun werden WhatsApp die Gruppenchats mit mehreren Neuerungen auf. Unter anderem gibt es neue Abstimmungen und eine neue @alle Funktion.

WhatsApp wertet Gruppenchats auf

WhatsApp hat verschiedene neue Funktionen für Gruppenchats angekündigt. Unter anderm gibt es Verbesserungen für Abstimmungen für Gruppenentscheidungen. Ihr könnt jetzt eine Endzeit festlegen, um die Abstimmung zu sperren, wenn die Zeit abgelaufen ist. Außerdem könnt ihr die Namen der Abstimmenden verbergen, damit sich die gesamte Gruppe wohler fühlt, ihre Präferenzen zu teilen, und eure Fragen innerhalb von 15 Minuten bearbeiten, wenn ihr einen Tippfehler bemerkt oder etwas klarstellen müsst.

Mit „@alle“ informiert ihr alle Personen in eurem Gruppenchat über wichtige, zeitkritische Nachrichten. Mit @alle könnt ihr alle über dringende Nachrichten informieren, wie zum Beispiel freie Tage an Schulen/Hochschulen oder geschlossene Büros, Fristen für Veranstaltungen oder kurzfristige Änderungen an deinen Plänen. In größeren Gruppen mit mehr als 32 Personen ist @alle nur für Admins verfügbar.

Mit der dritten Neuerung könnt ihr aus bestehenden Gruppen neue Gruppenchats erstellen. So könnt ihr eine Party planen und ein besonderes Thema besprechen, ohne dass der Hauptchat überladen wird.