Allgemein wird damit gerechnet, das Apple im kommenden Monat mit dem sogenannten iPhone Ultra sein erstes faltbares Smartphone ankündigen wird und genau dieses soll den Markt für faltbare Smartphones ordentlich ankurbeln.

Absatz faltbarer Smartphones wird dieses Jahr dank „iPhone Ultra“ um 20% steigen

Der Markt für faltbare Smartphones dürfte 2026 einen deutlichen Wachstumsschub erleben. Laut eines Bericht von DigiTimes, werden die weltweiten Auslieferungen von Foldables im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich um 20 Prozent steigen. Als einer der wichtigsten Wachstumstreiber gilt der erwartete Markteintritt von Apple mit seinem ersten faltbaren iPhone, das in Medien häufig als „iPhone Ultra“ oder „iPhone Fold“ bezeichnet wird.

Branchenbeobachter rechnen damit, dass Apples Einstieg das Interesse an Foldables deutlich erhöhen wird. Während Hersteller wie Samsung, Huawei, Honor und Motorola den Markt bereits seit mehreren Jahren bedienen, könnte Apple die Geräteklasse erstmals einem breiteren Publikum zugänglich machen und so die Nachfrage insgesamt ankurbeln.

Nach aktuellen Schätzungen soll Apple seine Zulieferer auf die Produktion von rund 10 Millionen faltbaren iPhones vorbereitet haben. Dabei handelt es sich allerdings um Planungszahlen aus der Lieferkette und nicht um bestätigte Verkaufsprognosen. Der erwartete Marktstart wird derzeit für Ende 2026 gehandelt, eine offizielle Bestätigung von Apple steht jedoch weiterhin aus.

Sollten sich die Prognosen bewahrheiten, wäre 2026 eines der bislang stärksten Jahre für das Foldable-Segment. Gleichzeitig dürfte der Wettbewerb intensiver werden, da etablierte Hersteller ihre Geräte kontinuierlich weiterentwickeln und mit dünneren Gehäusen, verbesserten Scharnieren und nahezu faltenfreien Displays versuchen, sich für den erwarteten Markteintritt Apples zu positionieren.