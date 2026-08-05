Apple veröffentlicht neue AirPods Beta-Firmware mit iOS 27 Funktionen

| 17:40 Uhr | 0 Kommentare

Apple hat die vierte Version seiner Beta-Firmware für die AirPods Pro 2, AirPods Pro 3, AirPods 4 und AirPods Max 2 veröffentlicht. Diese trägt die Buildnummer 9A53336b und steht eingetragenen Entwicklern als Download bereit.

Apple veröffentlicht neue AirPods Beta-Firmware mit iOS 27 Funktionen

Im Rahmen der WWDC 2026 hatte Apple nicht nur iOS 27, iPadOS, macOS Golden Gate und Co. angekündigt, sondern in diesem Zusammenhang auch neue AirPods-Funktionen in Aussicht gestellt, die ab Herbst verfügbar sein werden.

So führt Apple unter anderem eine AirPods-Benutzeroberfläche, einen Schieberegler für den adaptiven Modus und Unterstützung für benutzerdefinierte Equalizer ein. Die AirPods sollen außerdem mit Siri AI harmonieren. Im Vorfeld testet Apple die neuen AirPods-Funktionen mit einer Beta-Phase.

Wenn die AirPods mit einem iPhone, iPad oder Mac unter iOS 26 , iPadOS 26 oder macOS 26 (oder neuer) verbunden sind , steht in den AirPods-Einstellungen eine Option für die Beta-Firmware zur Verfügung. Durch Aktivieren der Beta-Updates können Nutzer die Beta-Firmware installieren.

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Kategorie: Apple

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