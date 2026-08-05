Es dürfte niemand überraschen, dass sich Apple bereits im Hintergrund auf ein Septemebr-Event vorbereitet. Apple wird nächsten Monat auf seinem traditionellen iPhone-Event mindestens fünf neue Geräte vorstellen – möglicherweise ergänzt um weitere Produkte, die bislang auf die neue Siri AI gewartet haben. Ein Überblick über alle erwarteten Neuheiten.

Apple Event im September

iPhone 18 Pro

Gerüchten zufolge wird das iPhone 18 Pro dem iPhone 17 Pro optisch stark ähneln – mit einer kleineren Dynamic Island als auffälligster optischer Änderung. Neu ist eine Weitwinkelkamera mit variabler Blende für mehr Kontrolle über Beleuchtung und Hintergrundunschärfe, dazu der schnellere A20-Pro-Chip. Die Akkulaufzeit könnte dank des neuen Chips und eines verbesserten LTPO+-OLED-Displays zulegen, zusätzlich könnte ein neuer C2-Modem sowie ein N2-Networking-Chip debütieren. Als diesjährige Sonderfarbe gilt Dark Cherry als wahrscheinlich.

iPhone 18 Pro Max

Das iPhone 18 Pro Max entspricht im Wesentlichen dem iPhone 18 Pro, nur größer – inklusive aller oben genannten Funktionen. Mehreren Gerüchten zufolge wird das iPhone 18 Pro Max etwas dicker ausfallen als sein Vorgänger und das iPhone 18 Pro, da ein größerer Akku verbaut werden soll.

Sowohl das iPhone 18 Pro als auch das iPhone 18 Pro Max könnten 100 bis 200 Dollar teurer werden als ihre Vorgänger. Apple hatte die Preise für Mac und iPad bereits angehoben, scheint mit einer Erhöhung bei den iPhone-Preisen jedoch bis zum September-Refresh zu warten.

Faltbares iPhone

Apples erstes faltbares iPhone steht kurz vor dem Launch. Das vermutete „iPhone Ultra“ soll im zusammengeklappten Zustand ein 5,5-Zoll-Display und aufgeklappt ein 7,8-Zoll-Display bieten – im 4:3-Seitenverhältnis wie ein iPad, wodurch sich das aufgeklappte Gerät ähnlich wie ein iPad mini anfühlen dürfte. Das Design soll die Sichtbarkeit der Falte minimieren, angetrieben wird das Gerät vom 2-Nanometer-A20-Chip.

Das faltbare iPhone soll über zwei Batterien verfügen, jedoch nur ein Zwei-Objektiv-Kamerasystem auf der Rückseite bieten – für das TrueDepth-Kamerasystem ist das Gerät schlicht zu dünn. Stattdessen wird Touch ID statt Face IDerwartet. Der Preis könnte zwischen 2.000 und 2.500 Dollar liegen.

Es gab bereits Berichte über Fertigungsprobleme sowie Gerüchte, wonach das Gerät möglicherweise erst nach dem iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max ausgeliefert wird. Apple könnte es im September vorstellen und etwas später tatsächlich auf den Markt bringen – ähnlich wie beim iPhone X im Jahr 2017.

Apple Watch Series 12

Apple wird die Apple Watch dieses Jahr aktualisieren – allem Anschein nach jedoch mit einem eher unspektakulären Update. Design-Änderungen sind nicht zu erwarten, dafür aber ein schnellerer S-Series-Chip sowie Verbesserungen bei einigen Gesundheits- und Fitnessfunktionen. Auch ein größerer Akku für längere Laufzeit ist im Gespräch.

Apple Watch Ultra 4

Auch eine Apple Watch Ultra 4 wird erwartet, mit demselben Chip-Upgrade wie die Series 12. Es gab Gerüchte, dass die Ultra 4 werde dünner ausfallen und ein Upgrade der Sensorfunktionen erhalten wird.

Weitere Möglichkeiten

Es gibt einige Smart-Home-Produkte und Macs, die Apple noch vor Jahresende vorstellen könnte. Möglicherweise gibt es im Oktober oder November ein zweites Apple Event. Da sich zahlreiche Smart-Home-Geräte in der Entwicklung befinden und ein komplett neuer Home Hub erwartet wird, wäre eine eigene Smart-Home-Veranstaltung durchaus naheliegend.

Home Hub: Apple arbeitet an einem Smart-Home-Hub mit 7-Zoll-Quadrat-Display, der Smart-Home-Produkte steuern, Fotos anzeigen, Videoanrufe ermöglichen und Informationen darstellen kann. Er soll vollständige Siri-AI-Integration bieten und Apple-Apps ausführen. Ein Launch könnte bereits 2026 erfolgen – möglich ist aber auch eine Verschiebung auf Anfang 2027.

Apple TV 4K: Apple plant ein Update mit neuem Chip, mehr Arbeitsspeicher und einem neuen Networking-Chip.

HomePod mini: Ein Refresh mit schnellerem Chip und neuen Farboptionen wird erwartet.

HomePod: Auch das große HomePod-Modell könnte einen neuen Chip erhalten.

Smart Home Camera: Apple entwickelt eine eigene Sicherheitskamera, die möglicherweise gemeinsam mit dem Home Hub erscheint.

Weitere mögliche Produkte für das späte Jahr 2026 sind ein OLED-iPad mini, ein überarbeitetes 14-Zoll-MacBook Pro mit M6-Chip, ein iMac mit M6-Chip, ein High-End-OLED-MacBook-Pro mit Touchscreen, ein neuer Mac mini sowie ein neuer Mac Studio – ein Debüt beim September-Event gilt hierfür jedoch als eher unwahrscheinlich.