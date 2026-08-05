Apple hat in Indien erstmals die Marke von 10 Milliarden Dollar Jahresumsatz überschritten. Im Geschäftsjahr bis Ende März erzielte das Unternehmen nach Angaben von Bloomberg ein Umsatzwachstum im zweistelligen Prozentbereich und unterstreicht damit die wachsende Bedeutung des indischen Marktes für Apples globale Strategie.

Apples Jahresumsatz in Indien übersteigt erstmals 10 Milliarden Dollar

Die Bekanntgabe der Q3/2026 Quartalszahlen haben gezeigt, dass es für Apple aktuell sehr gut läuft. So konnte das Unternehmen seine Umsätze in allen wichtigen Märkten und Regionen deutlich steigern. Auch in Indien läuft die Geschäfte für Apple besser denn je.

Den größten Anteil am Umsatz in Indien steuert weiterhin das iPhone bei. Gleichzeitig legte auch die Nachfrage nach iPads und Macs zu. Der Erfolg ist unter anderem auf den Ausbau des stationären Handels zurückzuführen. Nach der Eröffnung der ersten Apple Stores in Mumbai und Neu-Delhi investierte das Unternehmen weiter in seine Präsenz vor Ort und plant zusätzliche Filialen in Indien.

Indien entwickelt sich damit zunehmend zu einem der wichtigsten Wachstumsmärkte außerhalb der USA und Chinas. Neben dem Verkauf von Produkten gewinnt das Land auch als Produktionsstandort an Bedeutung. Apple hat in den vergangenen Jahren die Fertigung von iPhones und weiteren Geräten gemeinsam mit Zulieferern wie Foxconn, Tata Electronics und Pegatron deutlich ausgebaut, um die Lieferkette breiter aufzustellen und die Abhängigkeit von China zu reduzieren.

Der Umsatzrekord zeigt, dass Apple auch im Premiumsegment erfolgreich wächst – obwohl die Geräte in Indien aufgrund von Steuern und Abgaben häufig teurer sind als in den USA. Mit dem Ausbau des Einzelhandels, einer stärkeren lokalen Produktion und einer wachsenden Mittelschicht dürfte Indien auch in den kommenden Jahren zu den wichtigsten Wachstumstreibern für Apple zählen.