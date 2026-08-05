Apple hat am 25. Juli auf der San Diego Comic-Con fünf seiner Film- und Serienproduktionen vorgestellt. Die vollständigen Panels zu „Dark Matter“, „Silo“, „Mayday“, „Matchbox: The Movie“ und „Widow’s Bay“ stehen inzwischen auf dem YouTube-Kanal von Apple TV bereit.

„Dark Matter“

Bei „Dark Matter“ blickten Joel Edgerton, Jennifer Connelly, Alice Braga und Dayo Okeniyi gemeinsam mit Serienschöpfer Blake Crouch, Co-Autorin Jacquelyn Ben-Zekry und Produzent Matt Tolmach auf die erste Staffel zurück, bevor sie einen Ausblick auf die zweite gaben. Diese startet am 28. August.

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„Silo“

Beim Panel zu „Silo“ saßen Serienschöpfer Graham Yost und Hauptdarstellerin Rebecca Ferguson, die auch als Produzentin an der Serie beteiligt ist, gemeinsam mit Common, Ashley Zukerman, Jessica Henwick, Alexandria Riley und Tim Robbins auf der Bühne. Neben der laufenden dritten Staffel ging es dabei auch um die vierte Staffel, mit der die Serie ihren Abschluss finden wird.

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„Mayday“

Zur Actionkomödie „Mayday“ mit Ryan Reynolds und Kenneth Branagh in den Hauptrollen sprachen die Autoren, Produzenten und Regisseure des Films. Erzählt wird die Geschichte eines abgeschossenen US-Marinepiloten, der während des Kalten Krieges hinter feindlichen Linien strandet und sich mit einem exzentrischen früheren KGB-Agenten zusammentun muss. Der Film startet am 4. September auf Apple TV.

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„Matchbox: The Movie“

„Matchbox: The Movie“ wurde von John Cena, Jessica Biel, Sam Richardson, Teyonah Parris und Arturo Castro vertreten. Apple beschreibt den Film als weltumspannendes Action-Abenteuer über eine Gruppe von Kindheitsfreunden, deren Leben aus den Fugen gerät, als der verdeckt arbeitende CIA-Agent Sean nach Jahren in seine Heimatstadt zurückkehrt und seine alten Weggefährten ungewollt in eine internationale Verfolgungsjagd verwickelt. Der Streamingstart ist für den 9. Oktober angesetzt.

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„Widow’s Bay“

Die Besetzung des „Widow’s Bay“-Panels hatte Apple vorab nicht verraten. Vor Ort waren dann Showrunnerin Katie Dippold, Regisseur Hiro Murai sowie die Darsteller Stephen Root, Dale Dickey, Jeff Hiller, K. Callan, Kevin Carroll und Kingston Rumi Southwick. Als Überraschungsgast stieß Matthew Rhys dazu, um mit dem Team über den unerwarteten Erfolg der Serie und ihre 19 Emmy-Nominierungen zu sprechen.