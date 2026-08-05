Apple stellt die nächste iPhone-Generation voraussichtlich im September vor. Einem Bericht von 9to5Mac zufolge bringt das iPhone 18 Pro drei Funktionen mit, über die schon seit Jahren spekuliert wird und die bislang immer wieder auf spätere Modelle verschoben wurden.

Die Hauptkamera bekommt eine variable Blende

Zu einer iPhone-Kamera mit variabler Blende gab es schon vor gut zwei Jahren die ersten Hinweise. Damals galt noch das iPhone 17 als Zielmodell, der Analyst Ming-Chi Kuo widersprach dieser Darstellung jedoch Ende 2024 und rechnete mit der Technik erst in der iPhone 18 Generation. Aktuellen Informationen zufolge hat er damit recht behalten, denn die verstellbare Blende soll nun in der Hauptkamera des iPhone 18 Pro stecken.

Eine variable Blende hat Apple beim iPhone bisher noch nie verbaut. Vom iPhone 14 Pro bis zum aktuellen iPhone 17 Pro arbeitet die Hauptkamera mit einer fest eingestellten Blende von ƒ/1,78. Das Objektiv bleibt also bei jeder Aufnahme vollständig geöffnet, unabhängig von den Lichtverhältnissen. Eine variable Blende funktioniert anders. Die Kamera kann steuern, wie viel Licht den Sensor erreicht. In dunklen Umgebungen öffnet sie sich weiter, bei Gegenlicht oder Sonne schließt sie sich, um eine Überbelichtung zu vermeiden. Für Nutzer bedeutet das auch mehr Kontrolle über die Tiefenschärfe, was besonders bei Porträts und bei Aufnahmen mit freigestelltem Hintergrund von Vorteil ist.

Kleinere Dynamic Island

Beim Display steht ebenfalls eine Änderung an. Fast zehn Jahre nach der Notch des iPhone X und vier Jahre nach dem Wechsel zur Dynamic Island mit dem iPhone 14 Pro soll die Displayaussparung erneut schrumpfen. Leaker beziffern die Verkleinerung auf rund 35 Prozent gegenüber dem bisherigen Design. Einen Hinweis darauf liefert bereits iOS 27, dessen neue Siri-Optik auf die geänderten Abmessungen ausgelegt zu sein scheint.

Neues Apple-Modem

Die dritte Neuerung betrifft die Mobilfunkanbindung. Nachdem Apple im vergangenen Jahr mit dem C1 das erste selbst entwickelte Modem in einem iPhone verbaut hat, soll im iPhone 18 Pro der Nachfolger C2 zum Einsatz kommen. Das Pro-Modell würde damit erstmals ohne Qualcomm-Technik auskommen. Erwartet werden höhere Geschwindigkeiten als beim C1 und C1X sowie die Effizienz- und Datenschutzvorteile, die Apple seinen eigenen Modems zuschreibt.