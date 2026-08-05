o2 hat einen neuen Mega-Deal mit zwei spannenden Apple Produkten aufgelegt. Ihr erhaltet ab Tag 1 ein komplettes Apple Setup. Warum das iPhone 17 einzeln kaufen, wenn man es im Bundle mit dem MacBook Neo erhält? Das neue Apple-Bundle bei o2 enthält das iPhone 17, das MacBook Neo sowie den o2 Mobile Unlimited on Demand M Plus.

iPhone und MacBook in einem Vertrag

Wie holt ihr euch das iPhone 17 und MacBook Neo für 1 Euro Einmalzahlung? Die Antwort ist ganz einfach: „Bei o2“. Erfreulicherweise erhaltet ihr das Bundle in Kombination mit unbegrenztem Datenvolumen.

Das iPhone 17 und das MacBook Neo kommen zusammen im Bundle mit dem o2 Mobile Unlimited on Demand M Plus, und der Einstieg kostet euch nur 1 Euro Einmalzahlung. Verteilt auf 36 Monate werden monatlich 65,49 Euro pro Monat fällig. Ihr zahlt ein festes Budget für zwei Geräte statt zweier Einzelkäufe. Im Tarif stecken 50 GB plus 5 GB für jedes Laufzeitjahr, und bei aufgebrauchtem Volumen bucht ihr jeden Monat beliebig oft kostenlos in 1 GB Schritten nach. Dies bedeutet, das ihr euch unbegrenztes Datenvolumen Nachbuchen könnt.

Das iPhone 17 bietet ein 6,3 Zoll Super Retina XDR Display, A19-Chip, 48 MP Dual Fusion Kamera-System, 4K Videoaufnahmen, 18MP Center Stage Kamera, Face ID, lange Akkulaufzeit und mehr. Das MacBook Neo ist Apples Einsteiger-MacBook und bietet ein 13 Zoll Display, den A18 Pro Chip, bis zu 16 Stunden Akkulaufzeit, 1080p FaceTime HD Kamera und vieles mehr.

Der o2 Mobile Unlimited on Demand M Plus bietet euch neben dem unbegrenztem Datenvolumen (on Demand) natürlich auch eine Telefon-Flat, SMS-Flat und EU-Roaming.

o2-Netz: „Connect Siegel „Sehr gut“ und erstmals Platz 2

In den letzten Jahren wurde regelmäßig die Qualität des o2-Netzes thematisiert. Da stellt sich natürlich die Frage: „Wie gut ist das Netz, in dem dein neues iPhone 17 läuft?“

Das o2 Netz trägt das Connect Siegel mit der Bewertung „Sehr gut“ und erreicht zum ersten Mal Platz 2, und genau dort surft ihr mit dem iPhone 17 und arbeitet mit dem MacBook Neo. Heißt konkret: Videocalls bleiben stabil, große Dateien laden durch, Streaming ruckelt nicht.

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