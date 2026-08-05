Heute startet die vierte Staffel von Ted Lasso. Fans der Comedy-Serie werden sich sicherlich den heutigen 05. August 2026 Rot im Kalender markiert haben. Nun nimmt die Erfolgsserie endlich ihre Fortsetzung. Nachdem wir bereits den offiziellen Teaser und Trailer zu Gesicht bekommen haben, steht ab sofort die erste Folge der vierten Staffel auf Abruf bereit.

Apple TV: „Ted Lasso – Staffel 4“ ist da

Ted Lasso ist definitiv eine Erfolgsgeschichte für Apple TV. Die ersten drei Staffeln waren sehr erfolgreich und konnten mehrere Awards gewinnen. Ursprünglich sollte die Serie nach der dritten Staffel enden, allerdings haben sich die Verantwortlichen dazu entschieden, die Serie mit einem etwas anderen Ansatz fortzusetzen.

In der vierten Staffel kehrt Ted nach Richmond zurück und stellt sich seiner bisher größten Herausforderung: Er trainiert ein Frauen-Fußball-Team der zweiten Liga. Im Laufe der Saison lernen Ted und sein Team, Risiken einzugehen, die sie sich nie zugetraut hätten. In der Serie spielt der Emmy-Preisträger Jason Sudeikis die Hauptrolle und ist auch als Executive Producer tätig. In der neuen Staffel sind ebenfalls die Emmy-Preisträgerin Hannah Waddingham, Juno Temple, der Emmy-Preisträger Brett Goldstein, Brendan Hunt und Jeremy Swift zu sehen. Dazu gesellen sich die die Neuzugänge Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern und Grant Feely.

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Wie eingangs erwähnt, steht ab sofort die erste Folge der vierten Staffel bereit. Anschließend erscheint jeden Mittwoch bis zum 7. Oktober eine neue Folge auf Apple TV. Alle in allem umfasst die vierte Staffel 10 Episoden. Zur Einstimmung haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.