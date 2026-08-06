Apples CarPlay ist künftig nicht mehr nur in Autos zu finden. Der US-Bootshersteller MasterCraft stattet seine Pontonboote der Marken Crest und Balise ab dem Modelljahr 2027 mit dem Infotainment-System aus. Für die Navigation auf dem Wasser kooperiert das Unternehmen mit dem britischen Anbieter Savvy Navvy.

Seekarten und Wetterdaten direkt am Steuerstand

Käufer ausgewählter Modelle erhalten am Steuerstand weitgehend denselben Funktionsumfang, den CarPlay auch im Auto bietet. Die Savvy-Navvy-App ergänzt das System um Seekarten, GPS-Ortung, Routenplanung und aktuelle Wettervorhersagen, die neben den üblichen CarPlay-Apps angezeigt werden.

Savvy-Navvy-Gründer Jelte Liebrand beschreibt den Ablauf so, dass Nutzer ihre Route bequem zu Hause planen und sie beim Betreten des Boots bereits am Steuerstand vorfinden:

„Bootsfahrer wünschen sich schon seit Jahren ein modernes Infotainment-System“, sagt Liebrand. „Man plant die Tour vom Sofa aus, steigt an Bord, und schon ist alles am Steuerstand eingerichtet. Keine komplizierten Synchronisierungsvorgänge. Es funktioniert einfach. Savvy Navvy für CarPlay läuft auf iOS […] mit jedem kompatiblen Display. Ich freue mich sehr, dass Crest und Balise ihren Bootsfahrern CarPlay zur Verfügung stellen.“

Serienmäßig an Bord ist CarPlay samt Savvy Navvy ab dem Modelljahr 2027 auf allen neuen Balise-Booten sowie den Crest-Reihen Conquest und Caribbean. Im Kaufpreis enthalten ist außerdem ein zeitlich begrenztes Abo der Premium-Version von Savvy Navvy.

Die CarPlay-Version von Savvy Navvy steht ab sofort weltweit zur Verfügung und läuft auf allen kompatiblen Displays.