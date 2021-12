o2 One Unlimited ist gestartet. Vor Kurzem hatten wir euch darauf aufmerksam gemacht, dass o2 am heutigen 01. Dezember seine neue Tarif-Kombi aus Mobilfunk und Festnetz an den Start bringen wird. Gesagt, getan. Am heutigen Tag fiel der Startschuss und o2 One Unlimited kann ab sofort gebucht werden.

Die neue Tarif-Kombi „o2 One Unlimited“ ist heute gestartet. Der neue Tarif besteht aus zwei Elementen: Einem vollwertigem Festnetzanschluss (VDSL oder Kabel) mit bis zu 100 Mbit/s und einem Mobilfunkanschluss mit einer Telefonie- und SMS-Flatrate sowie unlimitiertem Datenvolumen bis zu 100 Mbit/s inklusive 5G. Die Einstiegskonfiguration liegt bei 60 Euro monatlich.

Je nach Bedarf können Anwender den neuen o2 One Unlimited flexibel anpassen und konfigurieren. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

Jede weitere O2 One Unlimited Mobile SIM-Karte, beispielsweise für den Partner oder das Zweitgerät , kostet 20 Euro monatlich und enthält ebenfalls eine Telefonie- und SMS-Flat sowie unlimitiertes Datenvolumen mit bis zu 100 Mbit/s inklusive 5G.

, kostet 20 Euro monatlich und enthält ebenfalls eine Telefonie- und SMS-Flat sowie unlimitiertes Datenvolumen mit bis zu 100 Mbit/s inklusive 5G. Speziell für unter 18-Jährige ist der O2 One Unlimited Mobile Basic für 5 Euro monatlich gedacht. Dieser beinhaltet ebenfalls eine Telefonie- und SMS-Flat sowie unlimitiertes Datenvolumen mit bis zu 1Mbit/s.

ist der O2 One Unlimited Mobile Basic für 5 Euro monatlich gedacht. Dieser beinhaltet ebenfalls eine Telefonie- und SMS-Flat sowie unlimitiertes Datenvolumen mit bis zu 1Mbit/s. Multicards , etwa für die Nutzung von Tablets oder Smartwatches, lassen sich für je 4,99 Euro monatlich hinzubuchen.

, etwa für die Nutzung von Tablets oder Smartwatches, lassen sich für je 4,99 Euro monatlich hinzubuchen. Wer zu Hause schnelleres Internet wünscht, kann seine Surfgeschwindigkeit für zusätzlich 10 Euro im Monat von bis zu 100 Mbit/s auf bis zu 250 Mbit/s erhöhen.

wünscht, kann seine Surfgeschwindigkeit für zusätzlich 10 Euro im Monat von bis zu 100 Mbit/s auf bis zu 250 Mbit/s erhöhen. Auch das Fernsehangebot O2 TV L kann für 9,99 Euro pro Monat als Option gebucht werden.

Den o2 One Unlimited gibt es ohne Zusatzkosten auch als monatlich kündbaren Flex-Variante; Laufzeit- und Flex-Tarif unterscheiden sich nur im einmaligen Anschlusspreis.