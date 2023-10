Seit dem Verkaufsstart der Original Apple Watch hat Apple seine Computeruhr in vielerlei Hinsicht verbessert. Leistungsstärkere Prozessoren, verbessertes Display, neue Sensoren und vieles mehr sind hier zu nennen. Im vergangenen Monat hat Apple die Apple Watch Series 9 angekündigt und kurz darauf auf den Markt gebracht. Auf den ersten Blick sieht die Apple Watch 9 genau wie die Apple Watch Modelle der vergangenen Jahre aus und zudem scheint es, als wurde die Apple Watch 9 im Vergleich zum Vorgänger nur punktuell verbessert. Nichtsdestotrotz zeigt unser Test beim näheren Betrachten, dass das neueste Modelle verschiedene Neuerungen im Gepäck hat, die sich wirklich sehen und fühlen lassen können. Hierbei denken wir natürlich in erster Linie an die neue Doppeltipp-Geste, die in Kombination mit dem neuen S9-Chip realisiert wird.

Test: Apple Watch 9

Ein paar Tage ist es mittlerweile her, dass Apple die neue Apple Watch 9 zusammen mit der Apple Watch Ultra 2, den neuen iPhone 15 Modellen sowie den AirPods Pro 2 (USB-C) im Rahmen eines Special Events angekündigt hat. Die neuen Modelle sind längst auf dem Markt und wir konnten uns in den letzten zwei Wochen bereits einen Eindruck der neuen Apple Watch Generation verschaffen. Wir haben uns für die Apple Watch 9 (Aluminium, Mitternacht, 45mm, GPS + Mobilfunk) entschieden.

Die Apple Watch dienst allgemein als Fitness-Tracker, als verlängerter Arm des iPhones, als digitale Geldbörse, als „medizinisches Gerät“ etc. oder schlicht als einfache Uhr. Dies ändert sich auch nicht mit der Apple Watch 9, vielmehr hat Apple seine Watch weiter verfeinert.

Apples Fokus lag in diesem Jahr auf verschiedenen punktuellen Verbesserungen im Vergleich zum Vorgängermodell. Dazu zählen der komplett neu entwickelte S9-Chip, der für einen Leistungsschub und neue Möglichkeiten sorgt, das verbesserte Display mit bis zu 2.000 Nits Helligkeit, die neue Doppeltipp-Geste, On-Device Siri mit Funktion zum Abrufen und Protokollieren von Gesundheitsdaten, Genaue Suche und das Zusammenspiel mit dem HomePod. Darüberhinaus hat Apple in diesem Jahr einen großen Schwerpunkt auf das Thema Umweltschutz gelegt. Ausgewählte Kombinationen aus Gehäuse und Armband für die Apple Watch Series 9 sind die ersten CO2-neutralen Produkte von Apple. Doch immer der Reihe nach.

Design

Legt man eine Apple Watch 9 neben einem Apple Watch 8, so wird man keine Unterschiede feststellen. Lediglich beim genaueren Betrachten wird man auf der Rückseite den Schriftzug „Series 9“ anstatt „Series 8“ lesen. Auch beim Tragen wird niemand einen Gewichtsunterschied feststellen, da dieser maximal im Zehntel Gramm Bereich liegt. Einige Modelle sind sogar genau so schwer zum Vorgänger.

Apple bietet weiterhin zwei Größen an: 41mm und 45mm. Darüberhinaus entscheidet ihr zwischen einem Aluminium- und einem Edelstahl-Modell. Während ihr beim Alu-Modell zwischen einem GPS und einem GPS+Mobilfunkmodell wählen könnt, ist das Edelstahl-Modell standardmäßig mit GPS+Mobilfunk ausgestattet.

Die größte optische Neuerung dürfte in der Farbauswahl und in erster Linie in der Farbe Rosa (Rosé) liegen. Erstmals bietet Apple diese Farbe bei der Apple Watch an. Zum Rosa gesellen sich noch Mitternacht, Polarstern, Silber und Product(RED). Beim Edelstahl-Modell ist die Auswahl etwas kleiner (Graphit, Silber, Gold). Auch wenn mit den genannten Farben nicht jeglicher Geschmack abgedeckt wird, dürfte für jeden Interessenten die passende Auswahl dabei sein.

Neuer S9-Chip

Die Basis für die allermeisten Neuerungen der Apple Watch 9 bildet der neue S9-Chip. Nachdem Apple in den letzten Jahren Varianten des S8-Chips zum Einsatz brachte, wurde für die Series 9 ein komplett neuer S9-Chip entwickelt. Laut Apple ermöglicht der S9 systemweite Verbesserungen und komplett neue Features, darunter eine neue Doppeltipp Geste und On-Device Siri mit der Möglichkeit, Gesundheitsdaten sicher abzurufen und zu protokollieren. Die Apple Watch Series 9 hat zudem eine neue 4-Core Neural Engine, die Aufgaben mit maschinellem Lernen im Vergleich zur Apple Watch Series 8 bis zu doppelt so schnell verarbeiten kann. Gleichzeitig betont Apple dass die Energieeffizienz des S9 trotz seiner Verbesserungen nicht leidet und weiterhin eine ganztägige Batterielaufzeit zur Verfügung steht.

Unter ganztägig versteht Apple übrigens bis zu 18 Stunden bzw. bis zu 36 Stunden im Stromsparmodus. Hier legt Apple ein bestimmtes Gebrauchsmuster mit einer bestimmtes Anzahl an Displayaktivierungen, Benachrichtigungen, Trainingsminuten etc. zu Grunde. In unserem Test können wir die Akkulaufzeit bestätigen. Trotz intensiveren Gebrauchs konnten wir die 18 Stunden erreichen. In unseren Augen gibt Apple mit den 18 Stunden eine eher konservative Schätzung ab.

Vermutlich wird jeder Anwender im Laufe der Zeit sein eigenes Lademuster entwickeln. Nutzt ihr die Apple Watch nachts zum Schlaftracking? Dann könnt ihr morgens – bevor ihr das Haus verlasst – die Uhr mit der Schnellladefunktion aufladen und seid bis zum nächsten Morgen mit Strom versorgt. Legt ihr die Uhr nachts ab, so bietet sich natürlich ein nächtliches Laden an. Mit der Schnellladefunktion konnten wir unsere Uhr in rund 45 Minuten von 0 auf 80 Prozent aufladen. Ein 8-minütiges Aufladen kurz vor dem Schlafen sorgt dafür, dass ihr die Apple Watch 9 acht Stunden lang zum Schlaftracking nutzen könnt. Solltet ihr Mal vergessen haben, diese aufzuladen, so könnt ihr dies kurz vor dem ins Bett gehen noch nachholen. Gleiches gilt natürlich kurz vor dem Sport etc. pp.

Wir würden lügen, wenn man zwischen dem S8- und S9-Chip einen Unterschied wie Tag und Nacht feststellen würde. Die Apple Watch 9 wirkt noch einmal Stück flüssiger und agiler. Der Große Vorteil des S9 liegt in erster Linie in der Ermöglichung neuer Features.

Neue Doppeltipp-Geste

Die Digitale Krone, die seitliche Taste sowie verschiedene Streichgesten in Kombination mit der Taptic Engine kennen wir bereits seit Jahren zur Bedienung der Apple Watch. Nun kommt mit der Doppeltipp-Geste eine weitere Steuerungsmöglichkeit hinzu. Basis dafür ist – wie sollte es anders sein – der S9-Chip. Im Grunde bedient ihr eure Uhr mit der Hand, ohne das Display zu berühren. Man kann den Zeigefinger und den Daumen der Hand, an dem die Uhr getragen wird, zweimal zusammentippen, um schnell und einfach viele der gängigsten Aktionen auf der Apple Watch Series 9 auszuführen. Unser Test zeigt allerdings auch, dass das Ganze zum Beispiel auch mit dem Daumen und dem Mittelfinger funktioniert.

Die neue Doppeltipp-Geste sorgt dafür, dass die primäre Schaltfläche einer App gesteuert wird. So könnt ihr beispielsweise einen Anruf entgegen nehmen, einen Timer stoppen, Musik abspielen bzw. pausieren oder beim Wecker die Schlummerfunktion auslösen. Ihr könnt aber auch Fotos mit der Kamera Fernbedienung auf der Apple Watch machen. Wenn ihr die Doppeltipp-Geste vom Zifferblatt aus durchführt, so wird der Smart Stapel aufgerufen. Jeder weitere Doppeltipp scrollt anschließend durch die Widgets im Stapel.

Laut Apple wird die neue Doppeltipp Geste durch die schnellere Neural Engine der Apple Watch Series 9 ermöglicht, die Daten vom Beschleunigungs-, Gyro- und optischen Herzsensor mit einem neuen Algorithmus für maschinelles Lernen verarbeitet. Der Algorithmus erkennt die einzigartigen Muster kleiner Bewegungen des Handgelenks und Änderungen im Blutfluss, wenn Zeigefinger und Daumen einen Doppeltipp ausführen.

Wir haben uns in den letzten Jahren mehrfach dabei erwischt (und habe es auch regelmäßig im Freundes- und Bekanntenkreis erlebt), dass wir mit der Nasenspitze Eingaben auf dem Apple Watch Display getätigt haben, um beispielsweise ein Telefonat in einer „ungünstigen“ Situation entgegenzunehmen oder mit schmutzigen oder nassen Fingern einen Wecker zu stoppen. Mit der neuen Doppeltipp-Geste dürfte dies der Vergangenheit angehören. Über 60 Funktionen werden von der Doppeltipp-Geste unterstützt. Noch sind wir dabei alle Möglichkeiten herauszufinden, wo die Doppeltipp-Geste genutzt werden kann. Bei Drittanbieter-Apps funktioniert diese übrigens (noch) nicht. Wir hoffen, dass Apple zukünftig eine Programmierschnittstelle anbieten wird, damit diese an noch mehr Stellen genutzt werden kann.

Bei unserem Test funktionierte die Doppeltipp-Geste bis auf wenige Ausnahmen einwandfrei. Hier gilt es allerdings zu berücksichtigen, dass wir die Funktion im Rahmen der Beta 2 zu watchOS 10 getestet habe. Die Doppeltipp Geste wird im Laufe des Oktobers über das Update auf watchOS 10.1 für Jedermann verfügbar sein.

Ein wenig unglücklich ist es schon, dass eine der Hauptattraktionen der Apple Watch 9 nicht direkt zum Verkaufsstart bereitsteht und in den kommenden Wochen nachgereicht wird. Auf der anderen Seite finden wir es gut, dass das Feature nicht halbherzig auf den Markt bringt, sondern die Funktion zu Ende entwickelt und anschließend marktreif zur Verfügung stellt.

Display

Das Display ist ein weiterer Bereich, den Apple mit der Apple Watch 9 sichtbar verbessert hat. Ja, man sieht es im direkten Vergleich zu älteren Modellen tatsächlich. Die Energieeffizienz des S9-Chip sorgt dafür, dass Apple die Displayhelligkeit der Series 9 auf bis zu 2.000 Nits erhöhen konnte. Die 2.000 Nits kommen dabei natürlich nicht die ganze Zeit zum Einsatz, sondern nur in besonders hellen Situation. Möchtet ihr das Display eurer neuen Apple Watch 9 in direktem Sonnenlicht ablesen, so geht dies deutlich einfacher als bei älteren Modellen.

Doch nicht nur nach oben hat Apple geschraubt, sondern auch nach unten. Das Display lässt sich z.B. in dunklen Räumen auf nur 1 Nits reduzieren. Dies spart nicht nur Strom, sondern sorgt auch dafür, dass andere Menschen möglicherweise nicht durch ein zu helles Display gestört werden.

In unseren Augen ist die Erhöhung der Display-Helligkeit auf bis zu 2.000 Nits eine echte Bereicherung, um das Display in hellen Umgebungen deutlich besser ablesen zu können. Die 1 Nits empfinden wir als nicht ganz so wichtig, diese Neuerung nehmen wir allerdings auch gerne mit.

On-Device Siri mit Funktion zum Abrufen und Protokollieren von Gesundheitsdaten

Apple hat Siri verbessert und auch hier trägt der neue S9 Chip in Teilbereichen bei. Zunächst einmal können erstmals Siri-Anfragen direkt auf der Apple Watch verarbeitet werden. Sie werden nicht etwa an Apple Server weitergeleitet. Unterm Strich führt dies zu einer deutlich schnelleren Abwicklung der Abfrage. Anfragen, die keine Informationen aus dem Internet benötigen und somit keine Mobilfunk- oder WiFi-Verbindung erfordern, werden ebenfalls schneller und zuverlässiger erledigt. Hierbei denken wir zum Beispiel an das Stellen eines Timers oder das Starten eines Trainings.

Nicht falsch verstehen, wir möchten euch diese Neuerung nicht als „bahnbrechend“ oder ähnliches verkaufen, nichtsdestotrotz ist es eine spürbare Beschleunigung.

Zudem macht die leistungsstarke Neural Engine die Diktierfunktion um bis zu 25 Prozent präziser als bei der Apple Watch Series 8. Dies können wir nicht überprüfen, sondern verlassen uns bei der Angabe auf Apple. Der Hersteller wird entsprechende Tests durchgeführt haben, die zu dieser Aussage führen.

Die On-Device Verarbeitung dürfte auch wieder für ein Stück mehr Vertrauen sorgen, insbesondere, wenn Siri neuerdings auch Daten aus der Health-App abrufen kann. Wenn Anwender beispielsweise nach dem Schlaf ihre letzten Nacht fragen, verlässt die Anfrage eure Apple Watch nicht.

Genaue Suche

Auch diese Neuerung hat mit dem S9 Chip zu tun. Im Inneren des S9-Chips hat Apple die zweite Generation seines Ultrabreitband-Chips implementiert. Während die erste Generation auf U1-Chip hörte, haben wir die Begrifflichkeit U2-Chip bis dato noch nirgends gelesen. Vielmehr spricht der Hersteller von der zweiten Generation, aber dies nur am Rande. Wozu dient also der U2-Chip, der eigentlich nicht U2-Chip heißt?

Die zweite Generation des Ultrabreitband-Chips ermöglicht es euch, weitere Geräte über eine größere Distanz anzusprechen. Häh? Was soll das heißen? Die Genaue Suche liefert Infos über Entfernung und Richtung sowie visuelle, haptische und Audiohinweise dazu, wo sich ein verlegtes iPhone befindet – selbst wenn es in einem anderen Raum ist. Ihr könnt euer iPhone über die Apple Watch somit nicht nur anpingen, sondern euch auch die Richtung und Entfernung anzeigen lassen. Ist sicherlich ein nützliches Hilfsmittel, wenn man sein iPhone mal erledigt hat. Klappe in unserem Fall in Kombination mit einem iPhone 15 Pro Max problemlos.

Eine Einschränkung gibt es bei dieser Funktion allerdings. Die „Genaue Suche“ funktioniert aktuell nur mit der iPhone 15 Familie, die ebenso über den Ultrabreitband-Chip der zweiten Generation verfügt.

Zusammenspiel mit dem HomePod

Die Ultrabreitband-Technologie bringt noch eine zweite Neuerung mit sich. Wenn ihr euch einem HomePod, der gerade Audio abspielt, auf bis zu 4 Meter nähert, startet die Apple Watch automatisch „Jetzt läuft“ zur Mediensteuerung. Wird auf dem HomePod gerade nichts abgespielt, werden oben im Smart Stapel Medienvorschläge angezeigt. Beides klappte in unserem Test einwandfrei. So kann man den HomePod nicht nur per Sprache, sondern in der Nähe auch kurz und schmerzlos per Apple Watch steuern.

Apple Watch und der Umweltschutz

Im Rahmen der September-Keynote nahm des Thema Umweltschutz einen besonders großen Platz ein. Neben dem Clip „Mother Nature“ (der in unseren Augen zwar lustig, allerdings auch ein wenig langatmig war) zeigte Apple bei jeder Produktneuvorstellung auf, welche Verbesserungen im Hinblick auf den Umweltschutz vorgenommen wurden.

Blicken wir diesbezüglich näher auf die Apple Watch 9. Erstmals bietet Apple in ausgewählten Gehäuse- / Armbandkombinationen ein CO2-neutrales Produkt an. Dies betrifft übrigens nicht nur die Apple Watch 9 und die Apple Watch Ultra 2, auch die Apple Watch SE wurde entsprechend angepasst. Wie gelingt Apple das? Emissionen konnten an den drei wichtigsten Treibhausgasquellen reduziert werden – Materialien, Energie und Transport. Die geringe verbleibende Menge an Emissionen wird durch hochwertige Emissionszertifikate aus naturbasierten Projekten ausgeglichen. Die Apple Watch Verpackung wurde neu gestaltet und besteht jetzt zu 100 Prozent aus Fasern – und ein neues Logo (kleine grüne, stilistische Blüte) auf der Verpackung weist auf CO2-neutrale Modelle hin.

Das Material Leder hat Apple komplett verbannt. Stattdessen stellt Apple mit Feingewebe einen neuen hochwertigen und robusten Mikrotwill vor, der zu 68 Prozent aus Material besteht, das durch Post-Consumer-Recycling gewonnen worden ist, und so im Vergleich zu Leder deutlich weniger CO2-Emissionen erzeugt. Auch das beliebte Sport Loop Armband wurde überarbeitet und besteht nun aus 82 Prozent recyceltem Garn. Alle neuen Apple Watch Sport Loop Armbänder sind CO2-neutral. Zudem setzt Apple bei weiteren Armbändern verstärkt auf recycelte Materialien.

Fazit

Seit vielen Jahren ist die Apple Watch mittlerweile unser täglicher Begleiter. Mit der Apple Watch 9 hat der Hersteller an vielen Ecken und Kanten noch einmal nachgebessert. Im Vergleich zur Apple Watch 8 ist es sicherlich kein riesiger Schritt nach vorne. Vielmehr wurde das gesamte Erlebnis durch den neuen S9-Chip noch einmal verfeinert. Die Doppeltipp-Geste, das deutlich hellere Display und die schnellere Reaktionszeit von Siri gefallen uns dabei besonders gut.

Was gibt es zu kritisieren? Dem ein oder anderen Anwender wird der Sprung von der Series 8 auf die Series 9 zu klein sein? Andere Anwender werden sich am unveränderten Design stören. Aber mal Hand aufs Herz. In unseren Augen richtet sich die Apple Watch 9 weder an Besitzer einer Series 7 nach an Besitzer einer Series 8. Vielmehr dürfte die neue Generation Besitzer einer Apple Watch 6 oder älter „abholen“ oder Anwender ansprechen, die bis dato noch über keine Apple Watch verfügen. Der Dreijahressprung von der Series 6 zur Series 9 ist in jedem Fall ein gewaltiger, den man im täglichen Gebrauch an allen Ecken und Kanten spürt. Kurzum: Entscheidet ihr euch für die Apple Watch 9, so erhaltet ihr in jedem Fall ein überzeugendes Produkt aus dem Apple Ökosystem.

Preis & Verfügbarkeit

Die Apple Watch Series 9 ist ab 449 Euro (Aluminium) bzw. 799 Euro (Edelstahl) im Apple Online Store erhältlich. Aber auch bei vielen weiteren Händlern ist die neue Apple Watch 9 erhältlich. Viele Kombination aus Gehäuse und Armband bei der Apple Watch 9 sind sofort verfügbar.

Apple Watch Series 9 GPS + Cellular, 41 mm Aluminiumgehäuse Silber, Sportarmband Sturmblau –... WARUM APPLE WATCH SERIES 9 – Das ultimative Tool für ein gesundes Leben kann jetzt noch mehr. Der...

MOBILFUNK – Sende eine Textnachricht, mach einen Anruf und streame Musik ohne dein iPhone in der...

Apple Watch Series 9 GPS, 41 mm Aluminiumgehäuse (Product) RED, Sportarmband (Product) RED –... WARUM APPLE WATCH SERIES 9 – Das ultimative Tool für ein gesundes Leben kann jetzt noch mehr. Der...

FORTSCHRITTLICHE GESUNDHEITSFEATURES – Behalte deinen Blutsauerstoff im Blick. Mach jederzeit ein...

Apple Watch Series 9 GPS + Cellular, 45 mm Aluminiumgehäuse Mitternacht, Sportarmband... WARUM APPLE WATCH SERIES 9 – Das ultimative Tool für ein gesundes Leben kann jetzt noch mehr. Der...

MOBILFUNK – Sende eine Textnachricht, mach einen Anruf und streame Musik ohne dein iPhone in der...