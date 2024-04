Im Zuge der wachsenden Nachfrage nach zuverlässigen Energielösungen für den Hausgebrauch hat Anker sein neuestes Produkt vorgestellt: das Solix X1-Batterie-Backup-System für das ganze Haus. Das zunächst in Nordamerika verfügbare System verspricht nicht nur, bei Stromausfällen das Licht am Laufen zu halten, sondern bietet auch ein schlankes, minimalistisches Design, das sich leicht in jedes moderne Haus integrieren lässt.

Der Anker Solix X1

Fast ein Jahr nach seiner ursprünglichen Ankündigung ist der Solix X1 von Anker nun in Nordamerika erhältlich. Der Solix X1 zeichnet sich durch sein schlankes Profil mit einer Dicke von nur 5,9 Zoll (ca. 15 cm) aus und lässt sich mühelos an der Wand befestigen, ähnlich wie die Tesla Powerwall. Seine Attraktivität liegt nicht nur in der Ästhetik; das System dient als zuverlässige, dauerhafte Lösung im Vergleich zu Ankers flexibleren F3800-Kits, die auf kurzfristige Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Der Solix X1 kann so konfiguriert werden, dass er zwischen 3 kW und 36 kW Leistung liefert. Er ist stapelbar und unterstützt LFP-Batterien mit einer Kapazität zwischen 5 kWh und 180 kWh. Der Übergang von der Netz- zur Batteriespeisung bei Stromausfällen soll in weniger als 20 Millisekunden erfolgen.

Wie andere Home-Backup-Systeme lädt sich der Solix X1 automatisch vollständig auf, wenn schlechtes Wetter vorhergesagt wird. Außerdem ist das System für den normalen Betrieb bei Temperaturen von 55 Grad Celsius bis zu –20 Grad Celsius ausgelegt, denn die Batterien werden automatisch aufgeheizt, wenn die Temperatur sinkt. Der Solix X1 ist nach NEMA Typ 4 gegen Staub und Regen geschützt und damit für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet. Anker gibt an, dass die neue Heimspeicher-Lösung bei Temperaturen unter 40 Grad Celsius mit einer Lautstärke von 35 dB arbeitet.

Der Solix X1 erfordert eine professionelle Installation und kann mit Solarmodulen kombiniert werden, um ein eigenes Mikronetz aufzubauen. Das System unterstützt auch die kalifornische Net Energy Metering 3.0 (NEM 3.0)-Richtlinie, sodass X1-Besitzer zu Spitzenzeiten Strom in das Netz zurückverkaufen können. Anker gibt auf seiner Webseite keine Preise für die System-Konfigurationen an. Soweit uns zu Ohren gekommen ist, soll Anker SOLIX X1 auch nach Deutschland kommen. Mit einer Ankündigung ist allerdings erst Mitte des Jahres zu rechnen.

