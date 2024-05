Dei DEL-Saison 2023/2024 ist mittlerweile beendet und die Eisbären aus Berlin sind Deutscher Meister geworden. Nun steht die Eishockey-Weltmeisterschaft unmittelbar bevor und MagentaSport und MagentaTV zeigen live bis zu 21 Spiele der WM.

Telekom MagentaSport zeigt Eishockey-WM

Kommende Woche startet die 88. IIHF Eishockey-WM in Tschechien. Vizeweltmeister Deutschland startet am 10. Mai im Spiel gegen die Slowakei die Mission Goldmedaille. MagentaSport und MagentaTV zeigen live bis zu 21 Spiele der WM. Darunter alle Deutschland-Spiele und alle Entscheidungen.

Für die WM-Übertragungen hat MagentaSport unter anderem mit Ronja Jenike, Constantin Braun, Patrick Ehelechner und Sven Felski erneut ein Top-Experten-Team zusammengestellt. Sascha Bandermann ist als Reporter in Tschechien im Einsatz, Alex Kunz kommentiert. Die WM wird der herausragender Abschluss einer Rekordsaison bei MagentaSport, zusätzlich wurden die Rechte für die WM bis 2028 gesichert. In der neuen Saison kommt bei MagentaSport auch noch die Champions League of Hockey neu hinzu

Deutschland trifft in der Gruppenphase außerdem auf die USA, Schweden, Lettland, Frankreich, Kasachstan und Polen. Als WM-Top-Favorit gilt der amtierende Titelträger und Rekordweltmeister Kanada. Zuvor will sich das Team um Bundestrainer Harold Kreis noch in Wolfsburg (4. Mai) und in Weißwasser (6. Mai) gegen Frankreich in Medaillenform bringen. Beide Spiele sind ebenfalls live und kostenlos bei MagentaSport zu sehen.

