Apple hat heute im Rahmen seines „Lass dich frei“ Events das neue 11 Zoll und 13 Zoll iPad Pro vorgestellt. Das neue iPad Pro macht den Sprung zum M4-Chip, der nächsten Generation von Apple Silicon, für eine deutlich verbesserte Leistung. Bei der Gelegenheit stellte Apple auch die neue Neural Engine vor, um die Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz zu betonen. Ihr könnt das neue iPad Pro mit M4 ab heute im Apple Online Store bestellen.

Die neuen 11 Zoll und 13 Zoll iPad Pro Modelle unterscheiden sich deutlich von den Vorgängerversionen und zeichnen sich durch ein neu gestaltetes, dünneres Gehäuse aus. Das 11 Zoll Modell hat eine minimale Dicke von 5,3 mm und das 13 Zoll Modell ist mit 5,1 mm sogar noch schlanker. Möglich wird dieses Kunststück durch die Integration der OLED-Displays, die nicht nur zu einem schlankeren Design beitragen, sondern auch die visuelle Leistung verbessern.

Das neue iPad Pro unterstützt 1.000 Nits Helligkeit auf dem ganzen Bildschirm für SDR und HDR Inhalte und 1.600 Nits Spitzenhelligkeit für HDR. Kein anderes Gerät seiner Art hat so einen enormen Dynamikbereich. Die Tandem OLED Technologie ermöglicht Kontrolle über Farbe und Helligkeit jedes Pixels im Sub-Millisekundenbereich und macht XDR präziser als je zuvor.

Für professionelle Nutzer, die in High‑End Workflows mit Farb­management oder unter schwierigen Lichtverhältnissen arbeiten, ist zum ersten Mal eine neue Option mit Nanotexturglas für das iPad Pro verfügbar. Nanotexturglas ist nanometer­genau präzise geätzt und behält die Bildqualität und den Kontrast bei, während es Umgebungs­licht streut, um Blendeffekte zu reduzieren.

Das Herzstück des neuen iPad Pro ist der M4-Chip, der mit einem neuen 10-Kern-CPU-Design, das bis zu 50 % mehr CPU-Leistung im Vergleich zu den früheren M2-Modellen bietet, einen Sprung nach vorn in der Rechenleistung darstellt. Der M4-Chip bietet nicht nur eine höhere Geschwindigkeit, sondern auch einen neuen Display-Controller, der auf OLED-Displays zugeschnitten ist.

Für die Grafikverarbeitung führt das neue iPad Pro Hardware-Raytracing und Mesh-Shading ein – eine Premiere für das iPad – und bietet eine bis zu viermal schnellere Rendering-Leistung als seine Vorgänger. Dazu trägt auch die neue Neural Engine bei, die Apple als „unverschämt leistungsstarken Chip für KI“ bezeichnet, der für fortschrittliche Machine-Learning-Aufgaben optimiert ist. Apple erklärt zur neuen Neural Engine:

„Das neue iPad Pro mit M4 hat die bisher leistungsstärkste Neural Engine von Apple. Sie kann 38 Billionen Rechenoperationen pro Sekunde ausführen und ist damit 60-mal schneller als die erste Neural Engine von Apple im A11 Bionic Chip. In Kombination mit den ML Beschleunigern der nächsten Generation in der CPU, einer hoch­leistungs­fähigen GPU, höherer Speicherbandbreite sowie intelligenten Features und vielseitigen Frameworks für Entwickler in iPadOS macht die Neural Engine das neue iPad Pro zu einem unfassbar leistungsfähigen Gerät für KI. Mit dem iPad Pro mit M4 können Nutzer KI-basierte Aufgaben noch schneller erledigen – etwa mit der Scene Removal Maske, mit der sich ein Motiv in Final Cut Pro mit nur einem Tippen vom Hintergrund eines 4K Videos isolieren lässt. Mit dieser fortschrittlichen Performance ist die Neural Engine im M4 leistungsstärker als die neuronalen Prozessoren in allen heute verfügbaren KI PCs.“