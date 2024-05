Begleitend zum nagelneuen iPad Pro mit M4-Chip hat Apple soeben auch ein großes Update für Final Cut Pro angekündigt. Final Cut Pro für iPad (Version 2) bietet unter anderem Live Multicam auf dem iPad. Aber auch die Mac-Version von Final Cut Pro wird aufgewertet. So bietet Version 10.8 eine Vielzahl an KI-Features.

Final Cut Pro für iPad (Version 2)

Man konnte bereits erahnen, dass Apple passend zum neuen iPad Pro M4 auch eine neue Final Cut Pro Version ankündigen wird, um die Leistungsfähigkeit des Gerätes zu demonstrieren. Version 2 ermöglicht vollkommen neue Video-Workflows und bietet sogar noch mehr Möglichkeiten mit dem neuen Apple Pencil Pro. Mit dem M4 im neuen iPad Pro ist finales Rendering bis zu doppelt so schnell und Cutter erhalten Unterstützung für bis zu viermal mehr ProRes RAW Videostreams als beim M1.

Mit Live Multicam erhaltet ihr eine innovative neue Lösung, mit der ihr bis zu vier verschiedene Perspektiven einer einzigen Szene aufnehmen können, unabhängig davon, ob ihr mit euren eigenen Geräten arbeitet oder mit anderen zusammenarbeiten. Live Multicam verbindet sich kabellos über Final Cut Camera, einer neuen App für Videoaufnahmen, mit der ihr die Kameras von bis zu vier iPhone oder iPad Geräten anzeigen können und so eine Regieansicht jeder einzelnen Kamera in Echtzeit erhalten. Final Cut Camera kann auch kostenlos als eigenständige App für Videoaufnahmen geladen werden, um auf dem iPhone und iPad professionelle Videos mit präzisen manuellen Steuerelementen aufzunehmen.

Eine weitere Neuerung liegt in der Unterstützung externer Projekte. So könnt ihr ganz einfach Projekte auf externen Speichermedien erstellen oder öffnen und Medien importieren, ohne Speicherplatz auf ihrem iPad zu beanspruchen.

Preis & Verfügbarkeit

Final Cut Pro für iPad 2 wird später in diesem Frühjahr als kostenloses Update für bestehende Nutzer und für 4,99 Euro pro Monat oder 49 Euro pro Jahr im App Store erhältlich sein; neue Nutzer erhalten ein einmonatiges, kostenloses Probeabo. Final Cut Camera wird später in diesem Frühjahr als eigenständige App kostenlos erhältlich sein.

Final Cut Pro für Mac 10.8

Wie eingangs erwähnt, aktualisiert Apple auch Final Cut Pro für Mac. Blicken wir auch hier kurz auf die Neuerungen. Mit der Neural Engine in Apple Chips kommen neue KI Features und Organisationstools in Final Cut Pro 10.8. Final Cut Pro 10.8 führt „Licht und Farben verbessern“ ein, um Farben, Farbbalance, Kontrast und Helligkeit in einem einzigen Schritt zu verbessern. Außerdem ist es für SDR, HDR, RAW und Log-encodierte Medien optimiert. Mit „Slo-Mo glatt“ werden Videobilder intelligent erzeugt und zusammengeführt, um höchste Qualität bei Bewegungen und mehr Dramatik in Projekten zu erzielen.

Für effiziente Workflows bei der Postproduktion können Farbkorrekturen und Videoeffekte jetzt eigene Namen im Infofenster bekommen. So sind Veränderungen in Clips einfach erkennbar und Effekte können vom Infofenster aus in andere Clips in der Timeline oder im Viewer gezogen werden. Der Timeline Index ermöglicht es auch, nach Clips mit fehlenden Medien oder Effekten zu suchen und zu ihnen zu navigieren. Die textbasierte Timeline Suche enthält jetzt wichtige Informationen wie Reel, Szene, Kamerawinkel und mehr.

Preis & Verfügbarkeit

Final Cut Pro für Mac 10.8 wird als kostenloses Update für bestehende Nutzer und für 349,99 Euro für neue Nutzer im Mac App Store erhältlich sein. Alle neuen Nutzer können ein kostenloses 90-tägiges Probeabo von Final Cut Pro laden.

