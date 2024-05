Die Apple Vision Pro mag nach dem ersten Hype wieder etwas in den Hintergrund getreten sein, während das M4 iPad Pro gerade seinen Platz an der Sonne hat, aber das bedeutet nicht, dass Apples Premium-Headset keinen Schatten vorauswirft. GamesIndustry.biz hat den CEO von Owlchemy Labs, Andrew Eiche, zu seinen Erfahrungen mit der Umsetzung von Job Simulator und Vacation Simulator für das Headset befragt. Dabei wird deutlich, dass Apple die Mixed-Reality(XR)-Welt beflügeln wird.

Ein Gamechanger für die XR-Industrie

Andrew Eiche sieht die Vision Pro als einen entscheidenden Fortschritt in der XR-Technologie. Der Entwickler hebt das reibungslose Design hervor, das die Benutzererfahrung vereinfacht, indem es die Notwendigkeit einer Raumeinrichtung oder komplexer Anweisungen eliminiert. Nutzer können das Headset einfach aufsetzen, dabei passt es die Linsen automatisch an und meldet die Person an, sodass ein nahtloses Erlebnis entsteht. Diese Benutzerfreundlichkeit, so Eiche, ist entscheidend für eine breitere Akzeptanz.

Eiche betont, wie wichtig es ist, sich auf den Weg zur allgemeinen Akzeptanz zu konzentrieren, anstatt sich auf den aktuellen Stand zu fixieren. Er vergleicht die Entwicklung von XR mit der von KI und erwähnt insbesondere die plötzliche Popularität von ChatGPT, obwohl sich KI seit Jahrzehnten in der Entwicklung befindet. Diese Analogie unterstreicht den allmählichen und oft unbemerkten Fortschritt in der Technologie, der schließlich zu bedeutenden Durchbrüchen führt.

Er merkt an, dass sich die Technologie oft hinter den Kulissen weiterentwickelt, bevor sie als ausgereiftes Produkt auf den Markt kommt. Dies gilt auch für die VR-Technologie, bei der die Community eng in die Entwicklung eingebunden war, was zu einer gewissen Ungeduld in Bezug auf die Verfügbarkeit für den Mainstream geführt hat. Eiche mahnt zur Geduld und meint, dass die schrittweisen Fortschritte den Weg für eine breite Akzeptanz von XR ebnen werden.

Abschließend sieht der Chef von Owlchemy Labs eine glänzende Zukunft für XR und Apples Vision Pro. Die aktuellen Fähigkeiten des Geräts und sein benutzerfreundliches Design sind ein wichtiger Schritt, um die XR-Technologie voranzutreiben und einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

