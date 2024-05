Heute hat der YouTube-Kanal Phone Repair Guru ein Teardown-Video veröffentlicht, das das brandneue 13 Zoll iPad Pro M4 in allen Einzelheiten zeigt. Dabei überzeugt nicht nur die Reparierbarkeit, sondern auch die funktionale Verwendung des Apple-Logos.

iPad Pro M4 Teardown

Phone Repair Guru begann mit der behutsamen Entfernung des Displays mithilfe eines Saugnapfes und einer Plastikkarte, um den Klebstoff zu lösen. Nun kam die interne Struktur zum Vorschein, die eine Reihe von flexiblen Kabeln zeigt, die das Tandem-OLED-Display mit der zentralen Leiterplatte verbinden. Die Platine, die das Rückgrat des iPads bildet, wird von einem Kupferband sicher gehalten.

Nachdem der YouTuber die verklebte Platine entfernt hatte, kam das Apple-Logo zum Vorschein. Weiteres Kratzen an dem Symbol bestätigte, dass es Kupfer enthält. Das kupferne Apple-Logo ist für den Betrieb des iPads von Vorteil. Aufgrund seiner Positionierung über dem M4-SoC (System on an Chip) fungiert es als Kühlkörper und kann so die Temperaturen senken.

Die Kamerabaugruppen sind mit Schrauben und Klebstoff befestigt. Der USB-Typ-C-Anschluss wird von nur drei Schrauben gehalten, was die Reparierbarkeit sicherlich erleichtert. Ohnehin überzeugt das ganze Konzept des iPad mit einer vorbildlichen Reparierbarkeit. So kommt der YouTuber zu dem Schluss, dass sich „dieses Gerät ziemlich gut reparieren“ lässt und lobt die „angenehme“ Teardown-Erfahrung.

