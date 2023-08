Powerstations haben in den letzten Jahren deutlich an Beliebtheit gewonnen. Deswegen verwundert es nicht, dass regelmäßig neue und immer leistungsstärkere Varianten der Stromspeicher auf den Markt kommen. EcoFlow mischt hier tatkräftig mit und hat zuletzt die Powerstation DELTA 2 Max ins Rennen geschickt. Das Modell wird als vielseitige Powerstation beworben, die nicht nur mit dem EcoFlow PowerStream Balkonkraftwerk (hier unser Test) verwendet werden kann. Ob EcoFlows neue Powerstation tatsächlich ein wahrer Alleskönner ist, verraten wir euch im heutigen Test.

Design: Power to go

Die EcoFlow DELTA 2 Max Powerstation ist eine Erweiterung der EcoFlow-Familie und lehnt sich optisch an ihr Vorgängermodell an, erweitert aber die Möglichkeiten.

Mit einem eleganten Design strahlt die Powerstation eine moderne und robuste Ästhetik aus. Das kompakte Gehäuse ist leicht zu handhaben, was angesichts des täglichen portablen Einsatzzwecks von wesentlicher Bedeutung ist. Nicht nur zu Hause bietet sich der mobile Einsatz an. Gerade in der Welt des Campings ist solch ein Gerät sehr nützlich – besonders in Verbindung mit Solarenergie, doch dazu später mehr.

Die Bedienungsoberfläche ist mit einem LCD-Feld ausgestattet. Dieses befindet sich an der Front des Gehäuses. Das Ganze könnte etwas übersichtlicher gelöst sein, aber seine Aufgabe erfüllt der Bildschirm mit seinen umfassenden Informationen definitiv. Bei direkter Sonneneinstrahlung lässt sich das Display nicht ideal ablesen, da muss man ggfs. mit der Hand ein wenig Schatten spenden, um das Display besser ablesen zu können.

Spezifikationen: zukunftsorientiert und leistungsfähig

Durch die Verwendung von Lithium-Eisenphosphat-Akkus (LFP) hebt sich die DELTA 2 Max Powerstation laut EcoFlow von verschiedenen Mitbewerbern ab. Die Batterien sollen laut Hersteller insgesamt 3.000 Ladezyklen mitmachen. Und diese Langlebigkeit unterscheidet das Gerät tatsächlich von vielen Powerstations (auch dem Vorgängermodell) und gewährleistet eine zuverlässige Stromversorgung bei täglicher Nutzung. Die Konstruktion verfügt über mehrere Schutzschichten, einschließlich eines rutschfesten Gummifußes und eines hochwertigen UL94-5VA feuerfesten Gehäuses.

Trotz der Gewichtszunahme, die typischerweise mit LFP-Batterien einhergeht, wiegt die DELTA 2 Max nur 23 kg, also rund 1 kg mehr als das Vorgängermodell. Zudem bietet die Powerstation eine gleichbleibende Leistung, auch unter Volllast. Der Stromspeicher versorgt die angeschlossenen Geräte über den AC-Ausgang mit 2.400 Watt. Darüber hinaus können dank der X-Boost-Technologie Geräte mit einer Leistung von bis zu 3.100 Watt betrieben werden. Das hervorragende Energie-Gewichts-Verhältnis unterstreicht das Engagement von EcoFlow für die Kombination von Leistung und Mobilität.

Nachfolgend die technischen Daten des Herstellers:

Nettogewicht: 23 kg

Abmessung (cm): 49,7 × 24,2 × 30,5 cm

Leistung: 2.400 Watt (3.100 Watt mit X-Boost)

Akkukapazität: 2.048 Wh

Akkutechnologie: LiFePO4

Lebensdauer: 3.000 Ladezyklen

Ausgänge: 4x USB-A 2x USB-C mit PowerDelivery 4x 230-V-Steckdose 1x 12-V-KFZ-Steckdose 2x 12-V-Rundsteckdose

Eingänge: AC-, Solar- und PKW-Ladeanschluss

Ladedauer: AC: ca. 90 Minuten bei Maximalaufnahme Solar: ca. 45 Minuten bei optimalen Bedingungen



Konnektivität: vielfältige Anschlussmöglichkeiten

Mit vier 230-V-Steckdosen, zwei 12-V-DC-Anschlüssen, einer 12-V-KFZ-Steckdose und insgesamt sechs USB-Ports gibt es viele Anschlussmöglichkeiten. Über diese Anschlüsse kann alles mit Strom versorgt werden, von Elektrogrill über Kaffeemaschinen, Rasenmähern, Ventilatoren bis hin zu Kühlschränken und anderen Geräten wie Router und Überwachungskameras. Die Powerstation ist also nicht nur eine Notstromversorgung, sondern kann auch ein Energiebegleiter für den „täglichen“ Bedarf sein. Natürlich gibt es auch Grenzen.

Eine Möglichkeit zum kabellosen Laden von Smartphones gibt es jedoch nicht und wäre ein netter Bonus gewesen, wie es bei manchen Konkurrenzprodukten der Fall ist. Entscheidend ist eine solche Funktion für die Einsatzzwecke einer Powerstation jedoch nicht.

Leistung: ein Kraftpaket

Während die vielseitigen Anschlussmöglichkeiten praktisch sind, zeigt sich die wahre Stärke der DELTA 2 Max Powerstation in ihrer Leistungsfähigkeit.

EcoFlow gibt die Ausgangsleistung mit 2.400 Watt an. Zudem lässt sich über die X-Boost-Funktion die Station mit einer Leistung von 3.100 Watt betreiben. So kann beispielsweise der Anlaufstrom größerer Maschinen abgefangen werden. Damit liegen wir dann auch im Leistungsbereich einer Standardsteckdose in Haushalten.

Wir haben die Powerstation auch fernab von den üblichen Verdächtigen wie Laptops, Smartphones und Co. getestet. Somit musste sich die DELTA 2 Max auch in Verbindung mit leistungshungrigen Geräten beweisen, wie einer Kaffeemaschine, einem Kompressor oder einem Heißluftföhn. Auch eine Tischkreissäge war kein Problem. Mit den Geräzschaften brachten wir die DELTA 2 Max an ihre theoretische Leistungsgrenze – und tatsächlich konnte die PowerStation über einen längeren Zeitraum die Leistung liefern, ohne abzuschalten oder die Leistung zu reduzieren. Im Gegensatz dazu hatten wir schon andere Powerstations im Einsatz, die ihre angegebene maximale Leistung nur wenige Minuten aufrecht halten konnten, bis diese automatisch reduziert wurde. Verlangt man der DELTA 2 Max hingegen zu viel Leistung ab, so schaltet sie entsprechend ab.

Aufladekapazitäten: schnell und vielseitig

Wenn es an der Zeit ist zu tanken, gibt EcoFlow an, dass die DELTA 2 Max das „schnellste Gerät der Welt“ ist, und zwar dank einer AC-Ladung von 2.400 Watt bzw. einer Solarladung von 1.000 Watt (2x 500W).

Laut EcoFlow erreicht man mit Wechselstrom in nur 53 Minuten 80 Prozent Ladung. Kombiniert man den Wechselstrom- und Solareingang, soll man die 80 Prozent sogar in 43 Minuten schaffen. Bei einer kombinierten Wechselstrom- und Solareingangsleistung von 2.400 Watt beträgt die AC-Leistung 1.800 Watt und die Solareingangsleistung maximal 600 W.

In der Praxis hat die DELTA 2 Max bei uns eine konstante Leistung von rund 2.300 Watt aus der Steckdose gezogen. Das sind zwar 100 Watt weniger als die behauptete Ladeleistung von 2.400 Watt, aber immer noch ziemlich fix. In der Praxis dauerte daher der Ladevorgang ein wenig länger als die offizielle Angabe. Nach knapp einer Stunde war eine Ladung von 80 Prozent erreicht. Vollständig geladen war die Powerstation nach knapp 90 Minuten. Ob EcoFlow tatsächlich das schnellste Powerstation-Aufladen der Welt ermöglicht, können wir zwar nicht mit Gewissheit bestätigen, es ist jedoch ein schnelle Lösung.

Die Einspeisung der Solarenergie erfolgt bei Bedarf über zwei Solareingänge, die jeweils 500 Watt aufnehmen können, also insgesamt 1.000 Watt Solarstrom. Das ist nicht nur für unterwegs praktisch, sondern bietet sich auch für den Betrieb als Balkonkraftwerk an. Passend zu den Anschlüssen bietet EcoFlow eine Reihe verschiedener Solarpanele an. In unserem konkreten Fall haben wir uns für ein 400W tragbares Solarmodul entschieden. Hier muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, welche Variante die individuell beste Lösung ist. Wir empfinden das 400W Modul als idealen Mittelweg, wenn man den Anschaffungspreis, die Leistung, Mobilität und das eigene Einsatzgebiet zu Grunde legt. Auf das EcoFlow 400W tragbare Solarmodul sind wir in einem separaten Testbericht näher eingegangen.

An die PowerStation können zudem externe Zusatzakkus angeschlossen werden, wodurch sich die Kapazität auf bis zu 6 kWh erhöht. Hier muss man allerdings schon einen sehr konkreten Einsatzgrund haben, sonst lohnt sich das in unseren Augen nicht wirklich. Aber zumindest könnte man, wenn man denn wollte.

App: die digitale Kommandozentrale

Während das Display am Gehäuse der Powerstation die meisten Informationen liefert, die man benötigt, schaltet die EcoFlow-App erweiterte Funktionen frei, wie z. B. die Einstellung von Mindest- und Höchstladeständen, die Einstellung von Einheiten und die Aktualisierung der Firmware.

Die App kann über Bluetooth oder Wi-Fi verbunden werden, was eine praktische Möglichkeit ist, sowohl zu Hause als auch unterwegs in Verbindung zu bleiben. Die erstmalige Einrichtung ist einfach und die Verbindung lässt sich zuverlässig wiederherstellen, ohne dass man sich umständlich darum kümmern muss.

Fazit: eine klare Kaufempfehlung

Mit einem Preis von rund 2000 Euro mag die EcoFlow DELTA 2 Max teuer erscheinen, aber die konsequente Umsetzung macht das Gerät zu einer lohnenden und langfristigen Investition. Die tragbare Powerstation liefert eine satte Leistung, lädt schnell und ist trotz der langlebigen LFP-Chemie nicht viel schwerer.

Ganz gleich, ob ihr eine zusätzliche Stromversorgung für zu Hause, eine zuverlässige Stromquelle für Outdoor-Abenteuer oder eine Lösung für Notfallsituationen benötigt, die DELTA 2 Max bietet eine außergewöhnliche Leistung und Vielseitigkeit.

Lohnt sich der Kauf? Das kann man sicherlich nicht pauschal beantworten. Wenn ihr so überhaupt keinen Einsatzzweck für DELTA 2 Max habt, dann natürlich nicht. Wenn ihr unabhängig von einer Steckdose sein möchtet, Outdoor-Abenteuer mögt, gerne campen oder zelten geht, vielleicht ein Stück weit Idealist seid und einen regelmäßigen Einsatzgrund für die PowerStation seht bzw. grundsätzlich über die Anschaffung nachdenkt, so solltet ihr EcoFlow DELTA 2 Max definitiv in die engerer Auswahl nehmen. Sollte DELTA 2 Max zu groß oder zu klein sein, so werdet ihr vielleicht bei einem anderen Produkt der EcoFlow DELTA- oder RIVER-Serie fündig.

Preis und Verfügbarkeit: aktuelle Angebote

Die EcoFlow DELTA 2 Max Powerstation kostet standardmäßig 2.099 Euro im EcoFlow Store oder bei Amazon. Kombiniert man das Ganze jedoch mit dem PowerStream-Wechselrichter, so profitiert man aktuell von den 0 Prozent Mehrwertsteuer und zahlt sowohl im EcoFlow Store und auch bei Amazon nur 2073,11 Euro.

Darüberhinaus bietet der Hersteller noch verschiedene Bundles an, so dass ihr DELTA 2 Max mit Solarpanelen und Zusatzakus kombinieren könnt.

