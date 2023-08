EcoFlow DELTA 2 Max ermöglicht den Anschluss zweier 500W Solarpanele (hier unserer separater Testbericht zur DELTA 2 Max). Im Dualbetrieb könnt ihr die Powerstation so mit 1000W mit Solarstrom aufladen. Allerdings muss man ganz klar sagen, dass man für den Einsatz zweier 500W Panele oder auch zweier 400W Panele schon einen echten Einsatzgrund haben muss. Zum einen nehmen solche Panele durchaus Platz ein und kosten natürlich auch den ein oder anderen Euro. Auf der anderen Seite ist ein 100W Solarpanel in Kombination mit Delta 2 Max möglicherweise etwas untermotorisiert. Natürlich könnt ihr auch ein 100W Panel anschließen, der Ladevorgang dauert nur entsprechend länger. Wir haben uns mit dem EcoFlow 400W tragbaren Solarpanel für einen gesunden Mittelweg entschieden.

Das Panel ist zwar nicht ganz leicht, lässt sich jedoch bequem zusammenklappen und bietet eine hohe Solarleistung, um im heimischen Garten, beim Camping oder wo auch immer die eigenen Geräte abseits des klassischen Stromnetzes mit nachhaltiger Solarenergie zu versorgen.

Test: Tragbares 400W EcoFlow Solarpanel

Spezifikationen

Im Lieferumfang befindet sich neben dem eigentlichen 400W Solarpanel, eine Tasche für das Solarpanel (kann gleichzeitig als Ständer genutzt werden), vier Karabinerhaken, ein MC4 auf XT60-Ladekabel sowie der übliche Papierkram.

Die Abmessungen (gefaltet) betragen 105,8 x 62,0 x 2,5cm. Entfaltet sind es 105,8 x 236,5 x 2,5cm. Das Nettogewicht des Solarpanels beträgt 16kg, inklusive Schutzhülle sind es 19kg. EcoFlow setzt auf Monokristallines Silizium und einen Wirkungsgrad von 22,6 Prozent. Die Leerlaufspannung wird mit 48V (Vmp 41V) angegeben. Beim Kurzschlussstrom heißt es 11A (Imp 9,8A).

Am Solarpanel findet ihr einen bzw. zwei MC4-Steckverbindungen. Über den MC4 auf XT60 Adapter könnt ihr das Solarpanel direkt mit DELTA 2 Max verbinden.

Aufbau

Das tragbare Solarpanel von EcoFlow könnt ihr flexibel positionieren. Ihr könnt es an das Wohnmobil lehnen, auf eine Wiese legen, an eine Gartenhütte stellen, oder euch eine andere geeignete Örtlichkeit aussuchen. Mit der beiliegenden Tasche, die übrigens nicht nur aus Stoff ist, sondern an den Kanten und den großen Flächen verstärkt ist, habt ihr noch mehr Möglichkeiten, um das Solarpanel auszurichten und zu nutzen.

Wenn ihr von dieser Option Gebrauch machen möchtet, so müsst ihr zunächst die vier im Lieferumfang befindlichen Karabinerhaken im Innenraum der Tasche an die dafür vorgesehene Schlaufen befestigen. Anschließend könnt ihr diese für das Aufrichten des Solarpanels nutzes. Das Panel weist an der oberen und unteren Seite Ösen auf, wo ihr die Karabiner einhängen könnt.

Beim ersten Aufbau muss man sich erst einmal ein wenig zurechtfinden. Wie wird die Tasche aufgeklappt? Wie genau legt man das Solarpanel hinein? Befestige ich zuerst die oberen oder unteren Karabiner? Wie richte ich das Panel am Besten aus? Was möchten wir mit diesen Fragestellungen zum Ausdruck bringen? Der erste Aufbau dauert in jedem Fall ein paar Minuten länger. Wenn man das Panel ein paar Mal auf- und wieder abgebaut hat, geht das Ganze immer einfacerh und schneller von der Hand. Mittlerweile dauert es keine zwei Minuten und das Solarpanel steht. Da es sich um ein zusammenklappbares Solarpanel handelt, dürft ihr nicht erwarten, dass das Panel absolut gradlinig steht. Es sieht im aufgebauten Zustand etwas wackelig aus, man muss allerdings keine Sorge haben, dass das Solarpanel umfällt. Die Optik ist das eine, der feste Stand allerdings das andere.

Die Tasche bietet euch noch eine zweite Möglichkeit, Ihr könnt die Solarpanele in unterschiedlichen Winkeln der Sonne präsentieren, um um Einzelfall die optimale Ausrichtung zur Sonne zu gewähren. Unser Test hat allerdings gezeigt, dass sich das lediglich in den Morgenstunden sowie in den Abendstunden etwas auswirkt. Von daher sind wir dazu übergegangen, den Winkel zur Sonne tagsüber konstant zu halten. So hat man keinen großen Aufwand und trotzdem eine gute Ausbeute. Wenn man natürlich die „letzten Watt“ aus der Sonne herausholen möchte, so muss man den Winkel tagsüber ein paar Mal anpassen. Ob sich das wirklich lohnt, sei mal dahingestellt.

Der Anschluss an DELTA 2 Max könnte einfacher nicht sein. Am Solarpanel befinden sich die klassischen MC4-Steckverbindungen. Über den beiliegenden MC4 auf XT60 Adapter schließt ihr euer Solarpanel an die Delta 2 Max an. Schon startet die Stromerzeugung und Speicherung.

Das 400W tragbare Solarpanel von EcoFlow ist übrigens nach IP68 zertifiziert und somit wasserdicht. Dies bedeutet, dass das Solarpanel eine maximale Wassertiefe von 1 Meter für bis zu 72 Stunden problemlos überlebt. Selbst bei einem Starkregen kann das Solarpanel weiter im Einsatz bleiben und Strom erzeugen. Diese Stromerzeugung ist dann natürlich deutlich geringer als bei direkter Sonneneinstrahlung. Aber ein paar Watt werden auch bei Regen produziert.

An dieser Stelle solltet ihr allerdings die Spezifikationen eurer PowerStation im Auge behalten. Oftmals können diese nicht im Regen betrieben werden. DELTA 2 Max solltet ihr in jedem Fall nicht direkten Regen oder Wasser aussetzen. Dies solltet ihr im Hinterkopf behalten und beachten. Durch das insgesamt 3,8mm lange Kabel (1,3m beträgt die Kabellänge direkt am Solarpanel + 2,5m Kabellänge des MC4 auf XT60 Adapters) seid ihr flexibel und könnt die PowerStation trocken lagern. Alternativ könnt ihr die PowerStation auch unter dem Solarpanel „schützen“.

EcoFlow Delta 2 Max bietet eine Kapazität von 2048Wh. Unter Idealen Bedingungen dauert es somit rund 5 Stunden, bis ihr diese PowerStation mit dem 400W Solarpanel aufgeladen habt. Deutlich realistischer ist sicherlich eine Angabe von 6 bis 12 Stunden. Hier sind dann der Verlauf der Sonne, Wolken etc. berücksichtigt. Somit sollte es z.B. im Campingurlaub Tag für Tag möglich sein, die PowerStation komplett aufzuladen und eure Geräte mit Strom versorgen.

Natürlich könnt ihr auf der einen Seite DELTA 2 Max über das Solarpanel aufladen und gleichzeitig Strom nutzen. Dann wird die Akkukapazität natürlich weniger stark belastet.

Fazit

Das tragbare EcoFlow Solarpanel stellt in unseren Augen die ideale Ergänzung zu einer PowerStation dar. Abseits vom Stromnetz könnt ihr eure Geräte mit nachhaltiger Solarenergie versorgen. Ganz egal, ob es im Urlaub eine Kaffeemaschine, eine Kühlbox, der Rasenmäher, der Elektrogrill oder was auch immer ist.

Das 400W Solarpanel bietet eine hohe Solarleistung (wir haben beim Test einen Spitzenwert von 415W erreicht) und einen hohen Wirkungsgrad. Das Panel ist robust und IP68 zertifiziert. Die Schutzhülle dient gleichzeitig als stabiler Ständer, so dass ihr das Panel an einem beliebigen Ort aufstellen und den Winkel bequem anpassen könnt. Der erste Aufbau ist allerdings ein wenig „tricky“. Da muss man sich erst einmal kurz orientieren und ausloten, wie man das Panel am Besten handhabt. Vielleicht man es Sinn, den ersten Aufbau oder grundsätzlich den Aufbau zu zweit zu erledigen. Nichtsdestotrotz ist der Aufbau alleine und zügig möglich. Alles in allem hinterlässt das 400W EcoFlow tragbare Solarpanel einen überzeugenden Eindruck auf uns. So könnt ihr euren Solarstrom bequem im Garten nutzen oder mit auf Reisen nehmen.

Preis & Verfügbarkeit

Das EcoFlow 400W tragbare Solarpanel schlägt in Deutschland aufgrund der aktuellen Mehrwertsteuerreduzierung und einer Rabatt-Aktion mit 777,99 Euro zu Buche. Das Panel ist auf Lager und kann direkt verschickt werden.

Neben dem 400W tragbaren Solarpanel bietet EcoFlow auch ein 220W bifaziales tragbares Solarpanel, ein 160W tragbares Solarpanel, ein 110W tragbares Solarpanel sowie ein 60W tragbares Solarpanel an. Für jeden Geschmack sollte das passende Panel dabei sein. Alle Produkte könnt ihr unter anderem im EcoFlow Online Store oder bei Amazon bestellen.

EF ECOFLOW 220W Solar Panel, Solarpanels Faltbar Solarmodul für Delta Pro/Delta Max/Delta/Delta... [Bifaziales Design] Laden Sie Ihre tragbare Powerstation schneller mit diesem doppelseitigen...

[Ganz einfach tragbar] Das bifaziale EcoFlow 220-W-Solarmodul ist klappbar und kompakt und wiegt nur...