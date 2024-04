Ab sofort steht die Beta 4 zu iOS 17.5 und iPadOS 17.5 auf den Apple Servern bereit. Dies bedeutet, dass sich Entwickler ein weiteres Mal mit dem kommenden X.5 Update beschäftigen können, bevor dieses vermutlich im Mai für alle Nutzer freigegeben wird.

Apple veröffentlicht Beta 4 zu iOS 17.5 & iPadOS 17.5

Ein paar Wochen liegen bereits zurück, dass Apple iOS 17.4 und iPadOS 17.4 freigegeben hat. Langsam aber sicher wird es Zeit für das nächste Update. Mit der soeben erschienenen Beta 4 zu iOS 17.5 und iPadOS 17.5 steht eine weitere Vorabversion für das nächste Update in den Startlöchern.

Am Einfachsten erfolgt die Installation direkt am iPhone bzw. iPad über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate. Allerdings muss die Apple ID mit einem Entwicklerkonto verknüpft sein, damit sich die Beta installieren lässt. In der ersten Beta haben sich bereits verschiedene Neuerungen gezeigt. So gibt es unter anderem Hinweise auf ein System gegen unerwünschtes Tracking, eine neue „Squeeze“-Funktion für den kommenden Apple Pencil 3 sowie eine Anzeige der Akkukapazität und Zyklusanzahl bei neuen iPad-Modellen. Mit der Beta 2 schaltet Apple das Sideloading aus dem Web innerhalb der EU frei. Dies bedeutet, dass Anwender zukünftig auch Apps grundsätzlich von Webseiten herunterladen können. Mit der Beta 3 hat Apple weitere kleinere Anpassungen und Optimierungen vorgenommen.

Aktuell gehen wir davon aus, dass Apple die finale Version von iOS 17.5 und iPadOS 17.5 Anfang bis Mitte Mai veröffentlichen wird. Am 07. Mai wird Apple neue iPads ankündigen. Gut möglich, dass parallel der Release Candidate erscheint und kurz darauf die finale Version.

Update: Die Beta 4 zu macOS 14.5, tvOS 17.5 und watchOS 10.5 steht ebenfalls für Entwickler bereit.

