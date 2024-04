Laut der Financial Times hat Apple Dutzende von Experten für künstliche Intelligenz von Google abgeworben und ein „geheimes europäisches Labor“ in Zürich eingerichtet. In dem Labor arbeitet das Forschungsteam an der Entwicklung neuer KI-Modelle für zukünftige Apple-Produkte.

Die meisten Apple-KI-Experten wurden von Google abgeworben

Seit 2018 hat Apple mindestens 36 KI-Spezialisten, die zuvor bei Google tätig waren, in seinen Reihen begrüßt. Dieser Schritt ging mit der Einstellung von John Giannandrea einher, einer bekannten Führungskraft im Bereich KI. Giannandrea war zuvor bei Google Brain tätig und übernimmt bei Apple mittlerweile die Entwicklungsleitung von KI-Technologien. Unter seiner Führung hat Apple nicht nur das hausinterne KI-Team in den Vereinigten Staaten verstärkt, sondern auch die Präsenz in Zürich ausgebaut, wo das Unternehmen vor kurzem das sogenannte „Vision Lab“ eingerichtet hat.

Das Vision Lab dient als wichtiger Knotenpunkt für Apples Vorstoß in die Entwicklung fortschrittlicher KI-Modelle. Diese Modelle sind darauf ausgelegt, Text und visuelle Eingaben zu integrieren und die Fähigkeiten von KI-Antworten zu verbessern – ein Sprung nach vorn in Apples technologischer Entwicklung, die mit Siri begann. Die Bemühungen des Labors sind von zentraler Bedeutung, da Apple versucht, die Technologie zu verfeinern, die großen Sprachmodellen (LLMs) zugrunde liegt, ähnlich denen, die OpenAIs ChatGPT antreiben.

Die Konzentration auf LLMs und konversationelle KI ist für Apple nicht neu. So erklärte Chuck Wooters, ein Spezialist für Konversations-KI bei Apple, dass es schon während seiner Amtszeit im Siri-Team einen Vorstoß in Richtung neuronaler Netzwerkarchitekturen für eine bessere Spracherkennung gab. Dieser Ansatz hat sich seitdem zur Erforschung komplexerer neuronaler Netze unter der Leitung von Ruoming Pang, der Apples Team für Grundmodelle leitet, weiterentwickelt. Auch Pang stammt aus Googles Repertoire aus KI-Experten.

Apple ist „einfach etwas vorsichtiger“

Im Jahr 2016 erwarb Apple Perceptual Machines, ein Unternehmen, das an generativer KI-gestützter Bilderkennung arbeitete und von Ruslan Salakhutdinov von der Carnegie Mellon University gegründet wurde. Salakhutdinov gilt als Schlüsselfigur in der Geschichte der neuronalen Netze und studierte an der Universität von Toronto unter dem „Paten“ der Technologie, Geoffrey Hinton, der Google letztes Jahr verließ.

Salakhutdinov sagte der Financial Times, dass ein Grund für Apples langsame KI-Einführung die Tendenz der Sprachmodelle sei, falsche oder problematische Antworten zu geben: „Ich glaube, sie sind einfach etwas vorsichtiger, weil sie nicht etwas veröffentlichen wollen, das sie nicht vollständig kontrollieren können“, erklärte er.

Gerüchten zufolge soll iOS 18 neue generative KI-Funktionen für die Spotlight-Suche, Siri, Safari, Kurzbefehle, Apple Music, Nachrichten, Health, Numbers, Pages, Keynote und mehr enthalten. So hat Bloombergs Mark Gurman beispielsweise bereits berichtet, dass generative KI die Fähigkeit von Siri verbessern wird, komplexere Fragen zu beantworten. Zudem soll die Nachrichten-App Sätze automatisch vervollständigen können. Die Details der KI-Strategie von Apple werden auf der Worldwide Developers Conference (WWDC) am 10. Juni enthüllt.

