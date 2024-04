Um den Vorgaben des Digital Markets Acts in der EU zu entsprechen, muss Apple das iPhone-Ökosystem in bestimmten Bereichen öffnen. Hierzu gehört vor allem die Möglichkeiten der App-Distribution, darunter fallen alternative App Stores und das Sideloading aus dem Web. In dem Zusammenhang kündigte Apple mit der neuen Web-Distributionsfunktion ein wichtiges Update für Entwickler in der EU an. Seit heute, mit der Veröffentlichung von iOS 17.5 Beta 2, ist die Funktion implementiert und ermöglicht es Entwicklern, ihre Apps direkt über ihre Webseiten anzubieten.

iOS 17.5 Beta 2 erlaubt Sideloading aus dem Web

Die Web-Distribution stellt eine weitere Option für iOS App-Entwickler in der EU dar, um ihre Anwendungen außerhalb des traditionellen App Store Modells zu vertreiben. Um die Web-Distribution nutzen zu können, müssen sich die Entwickler für die neuen App Store Geschäftsbedingungen entscheiden.

Für Apps, die über Webseiten vertrieben werden, müssen die Entwickler zwar keinen Anteil an den App-Verkäufen an Apple abführen, doch die Core Technology Fee kann dennoch anfallen. Die Core Technology Fee beträgt 0,50 Euro für jede App-Installation pro Jahr, sobald eine Schwelle von einer Million Installationen überschritten ist. Gemeinnützige Organisationen, akkreditierte Bildungseinrichtungen und staatliche Einrichtungen sind von dieser Gebühr befreit.

Bei der neuen Vertriebsmethode müssen alle Apps die Beglaubigungsrichtlinien von Apple erfüllen, um sicherzustellen, dass sie den Sicherheitsstandards entsprechen. Darüber hinaus können Entwickler Apps nur von Webseiten-Domains aus vertreiben, die in App Store Connect registriert sind, wodurch eine kontrollierte Umgebung für die App-Installation gewährleistet wird.

Nutzer müssen das Sideloading pro Entwickler zulassen

Wenn Benutzer eine App zum ersten Mal von der Webseite eines Entwicklers herunterladen, werden sie durch eine Reihe von Schritten geführt, die den Genehmigungs- und Installationsprozess detailliert beschreiben. Dazu gehören die Authentifizierung über Face ID und eine übersichtliche Anzeige von App-Details wie Name, Entwickler, Beschreibung, Screenshots und die Altersfreigabe.

Die Erlaubnis für die Installation erfolgt pro Entwickler. Wenn ein Nutzer beispielsweise eine App von Meta herunterlädt, muss er Meta einmalig erlauben, Apps auf seinem Gerät zu installieren. Nachfolgende App-Installationen von Meta erfordern weniger Schritte, wodurch der Prozess nach der Ersteinrichtung vereinfacht wird.

Apples Ansatz steht im Gegensatz zu Androids Modell der einmaligen Genehmigung für das Sideloading von Apps. Obwohl die Android-Methode weniger Schritte umfasst, bietet Apple einen detaillierteren und kontrollierteren Prozess, bei dem die Benutzer vor der Installation umfassende Informationen über jede App erhalten.

