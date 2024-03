Apple hat Änderungen an seinen App Store Richtlinien vorgenommen, um dem Digital Markets Act der Europäischen Union zu entsprechen. Mit der Veröffentlichung von iOS 17.4 stellte das Unternehmen bereits wichtige Updates vor, darunter Unterstützung für alternative App-Marktplätze und neue In-App-Kaufoptionen. Nach dem Feedback von Entwicklern kündigt Apple nun weitere Anpassungen an und hebt eine neue Funktion für den Webvertrieb hervor, die es Entwicklern ermöglicht, Apps direkt über ihre Webseiten anzubieten.

Änderungen für App-Marktplätze

Die jüngste Änderung der Apple-Politik ermöglicht es App-Marktplätzen, ausschließlich die Apps ihrer Entwickler anzubieten. Bisher waren die Betreiber von App-Marktplätzen verpflichtet, auch Angebote von anderen Entwicklern zu vertreiben. Mit dieser Änderung, die sofort in Kraft tritt, kann ein Unternehmen einen App-Marktplatz betreiben und ausschließlich seine eigenen Apps zum Download anbieten.

Web-Distribution

Eine weitere wichtige Entwicklung ist die Einführung der Web-Distribution, die noch in diesem Frühjahr starten soll (mit iOS 17.5?). Diese Funktion ermöglicht es Entwicklern, traditionelle App-Marktplätze zu umgehen, indem sie iOS-Apps direkt über ihre Webseiten vertreiben. Somit werden iPhone-Nutzer die Möglichkeit haben, Apps herunterzuladen, ohne durch einen App Store navigieren zu müssen. Entwickler, die sich für diese Vertriebsmethode entscheiden, müssen den neuen App Store Geschäftsbedingungen zustimmen und eine Core Technology Fee für umfangreiche App-Installationen entrichten. Das heißt, Entwickler müssen dann 50 Cent für jede erste App-Installation pro Jahr an Apple zahlen, sobald die Schwelle von 1 Million Installationen überschritten ist.

Über das Web vertriebene Apps müssen die Beglaubigungsrichtlinien von Apple einhalten, um die Integrität der Plattform zu gewährleisten. Nur Apps von registrierten Domains in App Store Connect können installiert werden, um ein sicheres Ökosystem zu gewährleisten. Apple nennt mehrere Zulassungskriterien für Entwickler, die die Web-Distribution nutzen möchten, darunter die Anmeldung zum Apple Developer Program und die Verpflichtung zur Einhaltung von Gesetzen zum Schutz der Privatsphäre und der Daten der Nutzer.

Erhöhte Flexibilität bei Transaktionen

Apple führt auch eine größere Flexibilität für Entwickler bei der Verlinkung zu externen Seiten für Transaktionen ein. Diese Anpassung ermöglicht Entwicklern mehr kreative Freiheit bei der Gestaltung von Werbeaktionen und Deals, ohne sich an Apples Vorlagen halten zu müssen. Die Aktualisierung fördert ein breiteres Spektrum an Marketingstrategien für digitale Waren und Dienstleistungen und gibt Entwicklern neue Werkzeuge an die Hand, um Kunden anzusprechen.

