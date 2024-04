ByteDance, das Unternehmen hinter dem populären Kurzvideodienst TikTok, steht womöglich bald vor einer schwierigen Entscheidung: die Plattform in den USA abschalten oder verkaufen. Laut einer exklusiven Meldung der Nachrichtenagentur Reuters zieht ByteDance den Rückzug vor, sollte es rechtlich nicht möglich sein, einem drohenden Verbot zu entgehen. Diese Entscheidung folgt auf monatelange Bedenken von US-Politikern bezüglich der Sicherheit und Nutzung von Nutzerdaten durch das chinesische Unternehmen.

Warum ByteDance TikTok nicht verkaufen will

Inmitten wachsender geopolitischer Spannungen und der anhaltenden Diskussion um Datenschutz und Sicherheit zieht ByteDance in Erwägung, seinen Betrieb in den USA einzustellen, anstatt einen Verkauf von TikTok einzuleiten.

Der Schritt wird als Reaktion auf die jüngsten gesetzgeberischen Maßnahmen der USA gesehen, insbesondere auf ein kürzlich von Präsident Joe Biden unterzeichnetes Gesetz, das TikTok unter Druck setzt. Das Gesetz fordert, dass TikTok verkauft wird; sollte innerhalb der nächsten Monate kein Käufer gefunden werden, würde dies zu einem potenziellen Verbot der App führen.

Die Bedeutung der TikTok-Algorithmen, die maßgeblich für die Auswahl und Empfehlung der Inhalte auf der Plattform verantwortlich sind, macht einen Verkauf besonders kompliziert. ByteDance schätzt diese Algorithmen als zu wertvoll ein, um sie als Teil eines Deals abzugeben.

Zudem hat die chinesische Regierung bereits Widerstand gegen eine Zwangsveräußerung angekündigt, was die Lage weiter verkompliziert. In diesem komplexen Umfeld scheint ByteDance dazu bereit zu sein, seine Geschäftsaktivitäten in den USA vollständig einzustellen, um die Kontrolle über seine Technologie und Daten zu wahren. Das Unternehmen generiert den Großteil seines Umsatzes durch andere Anwendungen in China und ist somit nicht stark vom amerikanischen Markt abhängig.

