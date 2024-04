Auf dem hart umkämpften chinesischen Smartphone-Markt hat Apple einen deutlichen Abschwung erlebt und ist im ersten Quartal 2024 von der Spitzenposition auf den fünften Platz abgerutscht.

iPhone-Verkäufe sinken in China um 25 %

Wie Canalys berichtet, zeichnet sich in China ein schlechtes Bild für Apple ab, dessen Anteil am Smartphone-Markt deutlich gesunken ist. Laut dem Marktforschungsunternehmen hat Apple im ersten Quartal 2024 in China 10 Millionen Geräte ausgeliefert, was einem Rückgang von 25 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Damit hat Apple einen Anteil von 15 % am chinesischen Smartphone-Markt, gegenüber 20 % im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Im Gegensatz dazu hat Huawei seine führende Position mit einem Marktanteil von 17 % wiedererlangt, was ein bemerkenswertes Comeback nach 13 Quartalen darstellt. Der Wiederaufstieg von Huawei ist auf den Erfolg seiner Mate- und Nova-Serien zurückzuführen, die zu einer Auslieferung von 11,7 Millionen Smartphones geführt haben. Dicht gefolgt von OPPO, das sich den zweiten Platz dank der robusten Leistung seiner Reno 11-Serie mit 10,9 Millionen verkauften Geräten sicherte. HONOR, vivo und Apple hingegen konnten ihre Verkaufszahlen in diesem Quartal nur langsam steigern und landeten auf den Plätzen drei, vier bzw. fünf.

Die jüngsten Daten dürften für Apples CEO Tim Cook keine angenehme Lektüre sein, nachdem er nach China gereist ist, um einen großen neuen Store in Shanghai einzuweihen. Während seines Besuchs kündigte Cook die Erweiterung des Forschungs- und Entwicklungszentrums von Apple in der Stadt an und betonte die entscheidende Rolle Chinas in der Strategie des Unternehmens. Cook nahm auch am China Development Forum in Peking teil, wo er das Land als „entscheidend“ für Apple bezeichnete.

Apples Hoffnung liegt nun auf der Einführung des iPhone 16, welches exklusive KI-Funktionen bieten könnte. So sollen es chinesische Kunden derzeit vor allem auf KI-Anwendungen abgesehen haben, was auch zu dem Erfolgskonzept von Huawei in dem Land gehört. In der Gerüchteküche heißt es, dass der nächste A-Chip des iPhone die Effizienz und Leistung für KI-basierte Anwendungen verbessern und neue KI-Funktionen ermöglichen soll.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren