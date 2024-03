Apple CEO Tim Cook befindet sich dies Tage auf Geschäftsreise. Genau genommen, hat der Apple Chef Shanghai (China) angesteuert, um sich dort mit Store-Mitarbeitern, Zulieferern, Entwicklern und Vertretern der Filmindustrie zu treffen.

Vor wenigen Tagen hatten wir euch auf die bevorstehende Neueröffnung von Apple Jing’an aufmerksam gemacht. Apple Chef Tim Cook nutzt die Eröffnung des neuen Apple Stores in Shanghai, um sich auf den Weg in Richtung Asien zu machen und dort verschiedene Termine wahrzunehmen.

Apple beschreibt den Store unter anderem wie folgt

Apple Jing’an liegt direkt neben dem Jing’an-Tempel, einem Wahrzeichen Shanghais, und ist ein absolutes Muss in Shanghai. Wenn man sich dem Store durch einen Hain von Ahornbäumen nähert, die den oberen Teil des Platzes säumen, bietet sich den Besucher:innen ein atemberaubender Blick auf den Tempel. Wenn Kunden die Treppe hinuntergehen, kommen sie an terrassenförmig angelegten, doppelt gekrümmten Wänden vorbei, die sich kreisförmig nach vorne erstrecken und ein Amphitheater bilden, in dem spezielle, für Apple Jing’an entwickelte Today at Apple Sessions stattfinden werden, um die Community und ihre kreativen Köpfe zu feiern.