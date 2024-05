Marvel Studios hat ein neues interaktives Erlebnis angekündigt, das auf der „What If…?“-Serie basiert und exklusiv für die Apple Vision Pro entwickelt wird. Das neue Projekt verspricht, die fortschrittliche Technologie der Vision Pro zu nutzen, um ein einzigartiges Abenteuer zu liefern, das den Fans die Möglichkeit bietet, in das Marvel Cinematic Universe (MCU) abzutauchen.

Mit der Vision Pro in das Multiversum

Die in Kürze erscheinende App mit dem Titel „What If…? An Immersive Story“ lädt Marvel-Fans dazu ein, in die Rolle eines Protagonisten zu schlüpfen, der sich in alternativen Realitäten des MCU bewegt. Das Erlebnis ist so konzipiert, dass Augmented und Virtual Reality miteinander verschmelzen und eine nahtlose interaktive Welt schaffen, in der die Nutzer ihre Umgebung mit Hand- und Augenbewegungen manipulieren können.

Während die Fans die dynamischen Umgebungen durchqueren, treffen sie auf Multiversum-Varianten geliebter Marvel-Charaktere und nehmen an Szenarien teil, die es ihnen ermöglichen, die mystischen Künste zu erlernen oder die gewaltige Macht der Infinity-Steine zu nutzen. Die erzählerische Reise soll durch visuell beeindruckende Darstellungen sowohl neuer als auch bekannter MCU-Schauplätze bereichert werden – unterstützt von fortschrittlichem räumlichem Audio, um den immersiven Aspekt des Abenteuers zu vertiefen.

„Dieses Erlebnis ist wirklich bahnbrechend und anders als alles, was wir bisher gemacht haben“, sagt Jamie Voris, Executive Producer, EVP/Chief Technology Officer bei den Walt Disney Studios. „Es ist eine aufregende neue Art und Weise, ein Teil des MCU durch eine zutiefst emotionale und fesselnde Geschichte zu werden.“

Marvel hat zwar noch kein konkretes Veröffentlichungsdatum für das Mixed-Reality-Abenteuer bekannt gegeben, aber man versichert den Fans, dass weitere Details in Kürze folgen werden. Sollte die Qualität überzeugen, hat Apple eine neue Vorzeige-App, um das Vision Pro Headset massentauglich an den Kunden zu bringen. Kaum ein anderes Franchise wie das MCU weiß es Fans zu begeistern. Und wenn das tiefe emotionale Engagement, das das MCU über Jahre aufgebaut hat, ein neues Produkt noch begehrenswerter macht, ist Apple sicher nicht unzufrieden damit.

