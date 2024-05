Während Ende letzten Jahres noch fest mit der nächsten AirTag-Generation für das Jahr 2024 gerechnet wurde, wird nun immer deutlicher, dass es dieses Jahr keine neue Version geben wird. So bestätigt Bloombergs Mark Gurman, dass eine neue Version mit dem Codenamen B589 Mitte 2025 auf den Markt kommen wird.

AirTag 2 wird für 2025 erwartet

Gurman beleuchtet in seinem „Power On“ Newsletter die aktuelle Situation der AirTag. Anfang des Jahres gab Gurman bereits an, dass wir 2024 nicht mit einem neuen AirTag rechnen sollten. So seien Apples Lagerbestände aufgrund einer Überproduktion zu hoch, um dieses Jahr einen neuen AirTag zu bringen.

Gurman schreibt in seinem „Power On“ Newsletter:

„Macht euch bereit für einen neuen AirTag. Es ist kaum zu glauben, dass es drei Jahre her ist, dass der AirTag – Apples Tracker für physische Gegenstände – auf den Markt kam. Jetzt bereitet das Unternehmen eine neue Version mit dem Codenamen B589 vor. Das Produkt soll etwa Mitte nächsten Jahres auf den Markt kommen, und Apple führt bereits Testläufe mit Produktionspartnern in Asien durch.“

Was die zu erwartenden Funktionen des AirTag 2 angeht, so gibt Gurman an, dass wir einen verbesserten Funkchip erwarten können, der mit den neueren Komponenten in den neuesten iPhones und Apple Watches übereinstimmt. Hier wird der AirTag wahrscheinlich auf den Ultra-Wideband-Chip der zweiten Generation abgestimmt, der im iPhone 15, der Apple Watch Series 9 und der Apple Watch Ultra 2 verbaut ist. Dieser Chip kann mit anderen Geräten, die über denselben Chip verfügen, über eine größere Reichweite kommunizieren als der U1-Chip in den iPhones und AirTags der vorherigen Generation. Zudem wünscht sich Gurman einen lauteren Lautsprecher, eine bessere Akkulaufzeit und „eine für Geldbörsen optimierte Version“ (sprich flachere Bauweise) wünschen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren