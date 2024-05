Mit der Veröffentlichung des iPad Pro M4 hat sich iFixit wieder das Werkzeug genommen und sich den inneren Werten des Tablets gewidmet. Das Teardown-Video enthüllt mehrere interne Änderungen am iPad Pro, die einige Reparaturen erleichtern, aber auch weiterhin auftretende Herausforderungen aufzeigen.

Verbesserte Zugänglichkeit und stabilere Struktur

In dem Video fällt auf, dass Apple große Fortschritte im Bereich der Zugänglichkeit und Reparierbarkeit gemacht hat. So lässt sich das neue Tandem-OLED-Panel durch Erhitzen des Klebers relativ einfach abheben. Das Innere des Geräts ist mit Anschlüssen und Schrauben übersät, von denen einige entfernt werden müssen, um an den Akku zu gelangen.

Glücklicherweise wurde eines der größten Probleme früherer Apple-Produkte behoben. Da nicht alle Komponenten des iPad Pro entfernt werden müssen, um an den Akku zu gelangen, ist ein Austausch des Energiespenders für Reparaturbetriebe schneller erledigt. Dabei ist das Entfernen der beiden Akku-Module ein werkzeugloser Ansatz und erfordert nur das Ziehen der Zuglaschen. Diese Designänderung wurde bereits im M3 MacBook Air Teardown von iFixit entdeckt, daher ist es erfreulich zu sehen, dass das Unternehmen dies zum Standard macht. Zudem spricht für die Reparierbarkeit, dass sich einige weitere Teile des neuen iPad Pro leichter entfernen lassen, das Logic Board gehört jedoch nicht hierzu – dieses ist immer noch festgeklebt.

Wie Apple bereits erklärt hat, bietet das M4 iPad Pro in der Mitte eine schützende Verkleidung, um den neuen Geräten zusätzliche Stabilität zu verleihen. Wie das Video zeigt, hat Apple nicht nur einen, sondern zwei zentrale Verstärkungen eingebaut, um die Haltbarkeit zu erhöhen, was sich im Biegetest als sehr effektiv bewiesen hat. Die letzte Schwachstelle ist noch der USB-C-Ladeanschluss. Diesen Bereich könnte Apple noch verstärken, da im Härtetest das Tablet genau an dieser Stelle eingeknickt ist.

iFixit hat auch den Apple Pencil Pro genauer untersucht. Zu sehen ist unter anderem das Gyroskop, dank dem man das Zubehör für eine präzise Steuerung von geformten Stift- und Pinselwerkzeugen drehen kann. Ebenfalls untergebracht in dem Stift ist eine haptische Engine, die bei bestimmten Aktionen vibriert.

