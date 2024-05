Apples Tap to Pay Funktion erweitert seine globale Reichweite und ist nun auch in Japan verfügbar. Die Zahlungsmethode bietet einen bequemen Transaktionsprozess für kleine Unternehmen. So ermöglicht es Tap to Pay den Händlern, kontaktlose Zahlungen über ihre iPhones zu akzeptieren, ohne dass zusätzliche Hardware erforderlich ist.

Tap to Pay jetzt auch in Japan verfügbar

Früher mussten kleine Unternehmen, die Kartenzahlungen akzeptieren wollten, ein teures spezielles Kartenterminal kaufen oder mieten. Die ersten Modelle waren kabelgebunden, bevor sich drahtlose Versionen durchsetzten. Dann kam eine elegantere und günstigere Lösung in Form von kleinen kontaktlosen Bezahlgeräten auf, die über eine Bluetooth-Verbindung mit einem iPhone verbunden waren. Der Händler gab den Betrag in eine iPhone-App ein, und der Kunde tippte das kontaktlose Gerät an, um zu bezahlen. Tap to Pay auf dem iPhone macht die Sache noch bequemer, da die separate kontaktlose Box nicht mehr benötigt wird. Stattdessen tippt der Kunde mit seiner Karte, seinem iPhone oder seiner Apple Watch auf das iPhone, das dem Händler gehört.

Jennifer Bailey, Apples Vizepräsidentin für Apple Pay und Apple Wallet, äußerte sich erfreut über die Einführung in Japan:

„In Japan, einem Land, in dem Innovation und Tradition miteinander verschmelzen, wurden im ganzen Land neue Zahlungsmethoden eingeführt, und gleichzeitig schreitet der Übergang von Bargeldzahlungen zu elektronischen Zahlungen auf der Verbraucherseite schnell voran. Wir freuen uns sehr, dass wir durch unsere neue Partnerschaft mit der Bezahlplattform eine iPhone Touch-Zahlung anbieten können, die nahtlos kontaktlose Zahlungen für Millionen von Unternehmen unterstützt. Dadurch können fast alle iPhones im Land als Zahlungsterminals ohne zusätzliche Hardware verwendet werden, was die Kosten für die Annahme elektronischer Zahlungen für japanische Unternehmen reduziert, es für Kunden einfach und sicher macht und ihre Privatsphäre schützt. Es wird möglich sein, ein kontaktloses Zahlungserlebnis anzubieten.“

Die stera tap App von GMO Financial Gate, die Air Pay Touch App von Recruit und die Square POS Register App von Square werden laut Apple die ersten Zahlungsplattformen in Japan sein, die Touch Payment mit dem iPhone für Unternehmen anbieten. Darüber hinaus wird Adyen in den kommenden Monaten die Funktion unterstützen, außerdem wird sie auch in den Apple Stores in Japan verfügbar sein. Die Touch-Payment-Funktion des iPhone unterstützt kontaktlose Kredit- und Debitkarten der vier großen Zahlungsnetzwerke: American Express, JCB, Mastercard und Visa.

Tap to Pay auf dem iPhone erfordert ein iPhone XS oder neuere Modelle und funktioniert für Kunden wie jede normale Apple Pay Transaktion. Verkäufer müssen nur die App öffnen, den Verkauf registrieren und dem Käufer ihr iPhone zeigen, der dann eine entsprechende kontaktlose Zahlungsmethode verwenden kann.

Der Start von Tap to Pay erfolgte im Februar letzten Jahres in den USA. Mittlerweile steht die Funktion in mehreren Ländern zur Verfügung. Japan schließt sich anderen Regionen wie Großbritannien, Australien, Taiwan, Brasilien, Frankreich, der Ukraine und den Niederlanden an, um Tap to Pay zu unterstützen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren