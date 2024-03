In der Vergangenheit hat Amazon immer mal wieder eine „Amazon Music Unlimited“-Aktion aufgelegt. Dieses Mal nimmt der Online-Händler seine Oster-Angebote 2024 zum Anlass, um eine neue Aktion aufzulegen. Ihr erhaltet den Musik-Streaming-Dienst „Amazon Music Unlimited“ 3 Monate komplett kostenlos.

Amazon schenkt euch 3 Monate „Amazon Music Unlimited“

Seid ihr noch immer auf der Suche nach dem passenden Musik-Streaming-Dienst für euch oder wolltet ihr „Amazon Music Unlimited“ schon immer mal ausprobieren und habt auf den richtigen Zeitpunkt gewartet? Dann ist dieser nun gekommen. Ihr könnt euch den Musik-Streaming-Dienst 3 Monate gratis sichern.

In den Teilnahmebedingungen heißt es

Dieses Angebot gilt nur bis zum 30.04. 2024. Vom Angebot ausgeschlossen sind Kunden, die bereits Amazon Music Unlimited nutzen oder genutzt haben (einschließlich eines Gratiszeitraums). Nach Ablauf des 3-monatigen Gratiszeitraums wird der Betrag von 10,99 €/Monat (9,99 €/Monat für Prime-Mitglieder) inkl. MwSt. berechnet, wenn die Mitgliedschaft nicht während des Gratiszeitraums spätestens zu dessen Ablauf gekündigt wird. Jederzeit kündbar. Jeder Kunde kann nur einmal an dieser Aktion teilnehmen. Dieses Angebot kann nicht mit anderen Angeboten kombiniert werden. Das Angebot gilt nur für volljährige Personen. Digitale Inhalte und Dienste sind möglicherweise lokal beschränkt und stehen nur Kunden in Deutschland und Österreich zur Verfügung. Es gelten die weiteren Bedingungen der Amazon Digital Germany GmbH einschließlich der Nutzungsbedingungen für Amazon Music. Das Angebot ist nicht übertragbar und darf nicht weiterverkauft werden. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.

Amazon Music Unlimited bietet euch den Zugriff auf über 100 Millionen Songs. Alle Titel stehen in HD und somit in „verlustfreier“ Qualität bereit. Darüberhinaus werden über 7 Millionen Songs in Ultra HD offeriert. Dabei handelt es sich um eine noch höhere Audioqualität (bis zu 24Bit, 192kHz). Zusätzlich bietet Amazon Music Unlimited tausende Songs in Dolby Atmosphäre und 360 Reality Audio an.

Interesse? Dann greift direkt zu. Ihr könnt Amazon Music Unlimited 3 Monate komplett kostenlos ausprobieren. Falls euch der Streaming-Dienst nicht zusagt, so kündigt ihr zum Anlauf der 3 Monate, so dass keine Kosten entstehen.

Übrigens: Amazon Kindle Unlimited könnt ihr euch aktuell 2 Monate kostenlos sichern.

-> Hier geht es direkt zu den 3-Gratis-Monaten zu Amazon Music Unlimited

