Das wichtigste kommende Hardware-Produkt von Sonos sind zweifellos die lange erwarteten Sonos Ace Kopfhörer. Doch das Unternehmen hat noch einige weitere Produkte für dieses Jahr geplant. So erklärte Bloombergs Mark Gurman bereits im März, dass Sonos seinen tragbaren Roam Lautsprecher im Juni in die zweite Runde schicken wird. Nun können wir dank The Verge einen Blick auf den Sonos Roam 2 werfen.

Doch kein kapazitiver Lautstärkeregler

Der Sonos Roam 2 ist seinem Vorgänger optisch sehr ähnlich. Eine Änderung besteht darin, dass das Sonos-Logo jetzt farblich auf das Gehäuse des Lautsprechers abgestimmt ist. Zudem bietet der Roam 2 ein praktisches Update in Form einer speziellen Bluetooth-Kopplungstaste, die die Verbindung vereinfacht, denn eine anfängliche Wi-Fi-Einrichtung über die Sonos-App ist nicht mehr erforderlich.

Entgegen den Spekulationen in früheren Berichten behält der Roam 2 seine ursprünglichen physischen Bedientasten bei, anstatt einen kapazitiven Lautstärkeregler zu verwenden. Es ist möglich, dass ein kapazitives Bedienlayout frühzeitig getestet und während des Entwicklungsprozesses des Geräts verworfen wurde. Manche Leute verwenden den Roam als Duschlautsprecher, und kapazitive Tasten wären dafür nicht ideal.

Zu internen Optimierungen kann zu diesem Zeitpunkt noch nichts mit Gewissheit gesagt werden. Doch der Roam 2 wird vermutlich keine großen Neuerungen im Bereich der Treiber bringen, sich dafür aber preislich im Bereich des Vorgängers bewegen. Er wird weiterhin die gleichen wichtigen Vorteile bieten. Einer davon ist die Möglichkeit, Bluetooth-Audio über den Rest des eigenen Sonos-Lautsprechersystems im ganzen Haus zu teilen.

