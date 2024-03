Im Dezember letzten Jahres stellte Bloomberg eine Roadmap für die neuen Produkte von Sonos vor, die in den nächsten Jahren auf den Markt kommen werden. Die Highlights: Ein Over-Ear-Kopfhörer, der mit den AirPods Max konkurrieren soll, eine TV-Set-Top-Box, Updates für die verschiedenen Smart Speaker sowie eine neue Software mit Schwerpunkt auf der Steuerung von Sonos-Geräten außerhalb des Hauses. Während die Kopfhörer in den Juni verschoben wurden, hat Bloombergs Mark Gurman nun in Erfahrung gebracht, dass die zweite Generation des Sonos Roam ebenfalls im Juni dieses Jahres auf den Markt kommen wird.

Markteinführung von Roam 2 und Over-Ear-Kopfhörern

Der für seine Multiroom-Lautsprecher bekannte Hersteller Sonos verfolgt eine umfangreiche Produkt-Roadmap, die eine Vielzahl von Audio-Lösungen umfasst. Außerdem ist Sonos dabei, seine mobile App zu überarbeiten. Ziel ist es, die Einrichtung und Steuerung von Sonos-Produkten aus der Ferne zu vereinfachen.

Sonos stieß jedoch bei der Entwicklung der neuen Software auf Probleme. Deshalb ging das Unternehmen einige Kompromisse ein. Die neue App wird zunächst nur die neuen Over-Ear-Kopfhörer und den Roam 2 Lautsprecher unterstützen. Später wird sie ein Update erhalten, um mit den Produkten Move 1 und Move 2 sowie dem Roam der ersten Generation zu funktionieren.

Die Softwareprobleme haben bereits zu einer Verzögerung der geplanten Produkt-Markteinführungen geführt, sodass die Kopfhörer auf Juni verschoben wurden. Parallel soll der Roam 2 Lautsprecher in dem Monat auf den Markt kommen, wie Gurman nun in seinem „Power On“ Newsletter erklärt. Die wichtigste Neuerung des portablen Lautsprechers ist ein berührungsempfindliches Bedienfeld auf der Oberseite für die Musik- und Lautstärkeregelung. Das Bedienfeld soll der Oberfläche der Sonos-Lautsprecher Era 100 und Era 300 entsprechen. Außerdem gibt es eine Hardware-Lösung für Bluetooth-Probleme, die viele Nutzer des ursprünglichen Modells geplagt haben.

Der neue Over-Ear-Kopfhörer soll mit einem Preis von 449 US-Dollar eine wettbewerbsfähige Alternative zu den AirPods Max von Apple darstellen, die im Einzelhandel 549 US-Dollar kosten. Die Preisstrategie, gepaart mit dem Ruf von Sonos für qualitativ hochwertige Audioprodukte, macht zumindest jetzt schon neugierig. Später im Jahr wird Sonos neue Konkurrenz bekommen, wenn Apple voraussichtlich die AirPods Max 2 auf den Markt bringt.

