In den vergangenen Wochen deutete sich bereits an, dass Sonos eine Vielzahl neuer Produkte in der Pipeline hat. Bereits im kommenden Jahr sollen schon mehr als eine Handvoll Neuheiten angekündigt darunter, darunter auch in Kategorien, die Sonos bis dato nicht bedient.

Bloomberg informiert über kommende Sonos-Neuheiten

Mark Gurman hat die neueste Ausgabe seines PowerOn-Newsletters veröffentlicht. Mit diesem geht er nicht nur auf die Apple Card ein, sondern thematisiert auch den Hersteller Sonos. Es heißt, dass Sonos große Pläne hegt und es in der Kategorie „Kopfhörer“ mit Apple, Sony und Bose aufnehmen möchte. Aber auch den Streaming-Markt möchte Sonos mit eigener Hardware betreten und Apple, Roku und Google konkurrieren.

Mit folgenden Sonos-Neuheiten wird im kommenden Jahr bzw. 2025 gerechnet.

Ein Sonos-App-Update namens „Passport“, mit dem mobile Produkte gesteuert werden können: Ende 2023 oder Anfang 2024

Neuer 8 Zoll Einbaulautsprecher: erstes Halbjahr 2024

Kopfhörer mit Codenamen „Duke“: erstes Halbjahr 2024

Sonos Roam 2 („Sidecar“): Mitte 2024

Sonos Voice Control 2.0: Ende 2024

Sonos Era 100 für Unternehmen („Raven“): 2024

Neuer High-End-Verstärker („Premier“): zweite Jahreshälfte 2024

Neue High-End-Soundbar („Lasso“): Ende 2024

TV-Set-Top-Box („Pinewood“): Ende 2024 oder Anfang 2025

Neuer Subwoofer („Lotus“): 2025

Es scheint, als ob Sonos für das kommende Jahre in der Tat allerhand Produktneuheiten auf dem Zettel hat. Ein neuer Play:5 soll übrigens nicht dabei sein.

Die Produktneuheiten dürften in jedem Fall den Umsatz des Unternehmens ankurbeln. Allerdings gilt zu berücksichtigen, dass der Markt für Kopfhörer und Streaming-Geräte hart umkämpft ist. Ob die eigenen Argumente ausreichen, um Kunden zu überzeugen, Sonos-Kopfhörer bzw. eine Sonos Set-Top-Box zu kaufen, bleibt abzuwarten.

