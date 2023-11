Sonos, bekannt für seine Multiroom-Lautsprecher, wird neue Produkte auf den Markt bringen, die in direkter Konkurrenz zu den Angeboten von Apple stehen werden. Neben der Einführung eines lange erwarteten Kopfhörermodells, steht auch der Markteintritt in den TV-Streaming-Bereich mit einer Set-Top-Box bevor.

Sonos bringt Kopfhörer und Set-Top-Box

Trotz Kürzungen in der Entwicklungsabteilung und einem Rückgang der Produktumsätze steht Sonos laut Medienberichten kurz vor der Veröffentlichung seines ersten Kopfhörers. Der lang erwartete Over-Ear-Kopfhörer soll zwischen 400 und 500 US-Dollar kosten und könnte im April 2024 auf den Markt kommen. Apples AirPods Max werden in den USA für 549 US-Dollar angeboten. Damit steht Sonos zumindest preislich in Konkurrenz zu Apples Over-Ear-Kopfhörern. Laut Bloomberg zielt Sonos nicht darauf ab, mehr technische Funktionen als Apple anzubieten. Stattdessen konzentriert sich das Unternehmen auf die individuelle Anpassung und Feinabstimmung des Klangs mit einer „Passport“-App.

Neben den Kopfhörern ist auch eine Sonos-TV-Streaming-Box geplant, die zwischen 150 und 200 US-Dollar kosten soll. Diese Box wird es Nutzern ermöglichen, beliebte Video-Streaming-Dienste wie Netflix oder Disney+ zu nutzen. Das Gerät wird von einem Android-basierten Betriebssystem angetrieben und unterstützt Dolby Atmos sowie Dolby Vision. Sonos soll sich zudem in Gesprächen über Live-TV-Angebote befinden, möglicherweise einschließlich eines eigenen Videodienstes.

Das Unternehmen arbeitet angeblich ebenfalls an der Entwicklung neuer Verstärker und Einbau-Deckenlautsprecher. Zusätzlich ist die Einführung einer hochwertigeren TV-Soundbar, neuer Subwoofer-Modelle, einer Aktualisierung des tragbaren Roam-Lautsprechers sowie einer Unternehmensversion des Era 100 Lautsprechers geplant. Des Weiteren stehen eine Überarbeitung des Sprachsteuerungssystems und eine Verbesserung der Smartphone-App auf der Agenda.

Sonos reagiert mit diesen Entwicklungen auf die sich stetig wandelnden Marktbedingungen. Die Expansion in den Kopfhörer- und TV-Streaming-Markt scheint ein strategischer Schritt zu sein, um das Produktangebot zu diversifizieren und neue Einnahmequellen zu erschließen. Bereits im vergangenen Investoren-Call hatte Sonos einige Updates im Produktsortiment in Aussicht gestellt, was einen wesentlichen Teil des Umsatzes im Jahr 2024 ausmachen soll. So prognostiziert das Unternehmen, dass allein durch die Einführung neuer Produkte im Geschäftsjahr 2024 ein Umsatz von 100 Millionen US-Dollar erzielt wird.

