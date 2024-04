Bloombergs Mark Gurman sorgte für Aufregung im Internet, als er behauptete, dass das iPad Pro der nächsten Generation mit einem brandneuen M4-Chip und nicht mit dem aktuellen M3 ausgestattet sein wird. Auch wenn dies zunächst unwahrscheinlich klingt, gibt es tatsächlich einige weitere Hinweise darauf, dass das M4 iPad Pro Gerücht wahr sein könnte.

iPad Pro mit M4-Chip in Sicht

Die aktuelle Version des iPad Pro ist mit dem M2-Chip ausgestattet. Während die Erwartungen auf den M3-Chip für das nächste iPad Pro gerichtet waren, deuten jüngste Berichte darauf hin, dass Apple einen Sprung zum M4-Chip machen wird.

Angeblich plant Apple, den M4-Chip im kommenden iPad Pro einzuführen und es als das erste Gerät der Marke zu bezeichnen, das wirklich von künstlicher Intelligenz (KI) angetrieben wird. Da die KI-Bewegung in der gesamten Technologiebranche immer mehr an Fahrt gewinnt, positioniert Apple den M4 wahrscheinlich als ultimative Lösung für KI-gesteuerte Anwendungen.

Hier ist, was Gurman über die neuen iPads mit Apples noch anzukündigendem M4-Chip berichtet:

„Ich habe gehört, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass der Chip im neuen iPad Pro der M4 und nicht der M3 sein wird. Besser noch: Ich glaube, dass Apple das Tablet als sein erstes echtes KI-Gerät positionieren wird – und dass das Unternehmen von da an jedes neue Produkt als KI-Gerät anpreisen wird. Das alles ist natürlich eine Reaktion auf den KI-Wahn, der die Tech-Industrie in den letzten Jahren erfasst hat.“

Doch woher kommt die Überzeugung, dass Apple am 07. Mai auf seinem „Lass dich frei“ Event ein M4 iPad Pro vorstellen wird? Die Enthüllung von Display-Firmwares, die an noch nicht veröffentlichte iPad-Modelle gebunden sind, hat die Diskussion über die mögliche Einführung eines M4 iPad Pro erst entfacht.

Die noch nicht veröffentlichten iPads tragen die Bezeichnungen: iPad16,3 / iPad16,4 / iPad16,5 / iPad16,6. Hierbei handelt es sich aller Voraussicht um das neue iPad Pro in den Größen 11 und 12,9 Zoll – in den Versionen Wi-Fi und Cellular. Auch wenn diese Bezeichnungen willkürlich erscheinen mögen, steckt eine Logik dahinter. So sind beispielsweise sowohl das iPad Air 5 als auch das iPad Pro aus dem Jahr 2021 mit „iPad13,x“ gekennzeichnet und verfügen alle über den M1-Chip.

M2-basierte Geräte werden in der Regel mit der Kennung „14“ versehen, z. B. „iPad14,3“ (iPad Pro 2022) und „Mac14,5“ (MacBook Air 2022). Für M3-basierte Geräte (bisher nur beim Mac) verwendet Apple die Bezeichnung „15“. Die Tatsache, dass das neue iPad Pro mit „iPad16,x“ statt mit „iPad15,x“ bezeichnet wird, könnte ein Hinweis darauf sein, dass es einen neuen Apple Silicon Chip beherbergt.

Um das Ganze noch weiter anzuheizen, hat ein anonymer Informant vor ein paar Wochen auf einem privaten X-Account eine angebliche Roadmap der Apple Silicon Chips für iPads gepostet. Dem Informanten zufolge wird das neue iPad Air mit dem M2-Chip „T8112“ ausgestattet sein. Das neue iPad Pro hingegen hat einen unbekannten „T8132“-Chip. Die M3-Kennung lautet „T8122“. Und wenn man nun alle Teile zusammenfügt, ist der Gedanke an ein iPad Pro mit M4-Chip gar nicht mehr so abwegig.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren