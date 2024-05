Apple plant angeblich, die vierte Generation des iPhone SE mit einem Startpreis von unter 500 Dollar auf den Markt zu bringen, obwohl das Gerät erhebliche Upgrades bieten wird. Laut dem Leaker Revegnus auf X könnte der Preis entweder bei den aktuellen 429 US-Dollar bleiben oder um etwa 10 Prozent steigen, damit jedoch immer noch unter 500 US-Dollar bleiben.

iPhone SE 4 soll preislich unter 500 Dollar liegen

Das iPhone SE 4 wird voraussichtlich im Frühjahr 2025 auf den Markt kommen. Laut der Gerüchteküche wird das Einsteiger-iPhone ein ähnliches Design wie das iPhone 14 aufweisen und von Touch ID und einer Home-Taste zu Face ID und einer Notch wechseln. Das neue SE Modell soll zudem von der LCD- zur OLED-Technologie wechseln und die Bildschirmgröße von 4,7 Zoll auf 6,1 Zoll erhöhen. Zu den weiteren Gerüchten gehören ein USB-C-Anschluss und eine Aktionstaste.

Geht es nach dem Leaker Revegnus, werden die umfangreichen Neuerungen keinen signifikanten Preisanstieg mit sich bringen. Dem Leaker zufolge wird der US-Launch-Preis des iPhone SE der vierten Generation entweder bei demselben Startpreis von 429 US-Dollar bleiben wie beim aktuellen Modell oder um etwa 10 Prozent erhöht werden. In jedem Fall würde Apple den Preis unter 500 Dollar halten.

Die Preisangaben stammen von dem Account @Revegnus1, der bisher noch nicht mit Leaks für das iPhone aufgefallen ist. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass @Revegnus1 ein neuer Name für den früheren @Revegnus ist, der schon länger für Leaks bekannt war. Dafür gibt es aber keine Beweise, und es wird auch nicht angegeben, woher die Preisinformationen stammen.

Günstigere OLED-Displays

Dass Apple unter der 500 Dollar-Marke bleiben möchte, ist naheliegend und sollte durchaus umsetzbar sein. Die Preise für die Panels für das iPhone SE 4 sind deutlich niedriger als die Preise, die die Zulieferer für die OLED-Displays des iPhone 15 verlangen. So handelt es sich bei den geplanten Panels für das SE um die gleichen Bauteile wie die des iPhone 13 und iPhone 14, sodass die Zulieferer keine neuen Investitionen in Forschung und Entwicklung tätigen müssen. Es wird vermutet, dass sich die Display-Hersteller mindestens seit August letzten Jahres um die Lieferung der Panels beworben haben, was einen Preiskampf zu Gunsten von Apple bedeuten könnte.

Das iPhone SE der dritten Generation wurde im März 2022 veröffentlicht. Es besteht also ein Nachholbedarf für ein neues Modell, das einige der neuesten Funktionen der iPhone-Flaggschiffe von Apple enthält. Alles, was wir sonst noch über das iPhone SE 4 wissen, haben wir euch hier zusammengefasst.

