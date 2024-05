Apple hat den gestrigen Abend nicht nur genutzt, um seine Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal bekannt zu geben, sondern auch ein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt.

Mit einem Umsatz von 90,75 Milliarden Dollar und einem Gewinn von 23,64 Milliarden Dollar lagen die Apple Quartalszahlen leicht über den Erwartungen.

Mit der begleitenden Pressemitteilung hat Apple auch ein weiteres Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Es heißt

Der Apple Aufsichtsrat hat eine Bardividende von 0,25 US-Dollar pro Stammaktie des Unternehmens beschlossen, was einer Steigerung von 4 Prozent entspricht. Die Dividende ist am 16. Mai 2024 an die zum Geschäftsschluss am 13. Mai 2024 eingetragenen Aktionäre zahlbar. Der Vorstand hat außerdem ein zusätzliches Programm zum Rückkauf der Stammaktien des Unternehmens im Wert von bis zu 110 Milliarden US-Dollar genehmigt.