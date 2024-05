Apple hat soeben die Q2/2024 Quartalszahlen bekannt gegeben. Eine große Überraschung ist es nicht, dass der Hersteller aus Cupertino heute seine Geschäftszahlen veröffentlicht hat, vor wenigen Wochen wurde dies bereits angekündigt. Apple hat in den Monaten Januar bis März 2024 einen Umsatz von 90,75 Milliarden Dollar sowie einen Gewinn von 23,64 Milliarden Dollar erzielt.

Vor wenigen Augenblicken hat Apple seine Q2/2024 Geschäftszahlen veröffentlicht. Lasst euch an dieser Stelle nicht verwirren. Dass Apple Geschäftsjahr entspricht nicht einem Kalenderjahr. Demnach umfasst das fiskalische Apple Q2 das kalendarische Q1 und somit die Monate Januar bis März 2024. Das Apple Geschäftsjahr ist schlichtweg um drei Monate verschoben.

Nach dem ein turbulenten Herbst mit einer Vielzahl an Produktneuheiten (iPhone 15, iPhone 15 Pro, Apple Watch 9, Apple Watch Ultra 2, MacBook Pro mit M3-Chip-Familie, iMac mit M3-Chip, AirPods Pro 2 mit USB-C) startet ein neues Jahr für gewöhnlich etwas entspannter. So brachte Apple im ersten Quartal unter anderem Vision Pro (bislang nur in den USA) sowie das neue MacBook Air mit M3-Chip auf den Markt.

Alles in allem konnte Apple im abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 90,75 Milliarden Dollar bei einem Gewinn von 23,64 Milliarden Dollar (1,53 Dollar Gewinn pro Aktie) erwirtschaften. Im Q2/2024 waren es 94,84 Milliarden Dollar Umsatz bei 24,15 Milliarden Dollar Gewinn (1,52 Dollar Gewinn pro Aktie). Somit sank der Umsatz im Jahresvergleich um 4 Prozent.

“Today Apple is reporting revenue of $90.8 billion for the March quarter, including an all-time revenue record in Services,” said Tim Cook, Apple’s CEO. “During the quarter, we were thrilled to launch Apple Vision Pro and to show the world the potential that spatial computing unlocks. We’re also looking forward to an exciting product announcement next week and an incredible Worldwide Developers Conference next month. As always, we are focused on providing the very best products and services for our customers, and doing so while living up to the core values that drive us.”

“Thanks to very high levels of customer satisfaction and loyalty, our active installed base of devices has reached a new all-time high across all products and all geographic segments, and our business performance drove a new EPS record for the March quarter,” said Luca Maestri, Apple’s CFO. “Given our confidence in Apple’s future and the value we see in our stock, our Board has authorized an additional $110 billion for share repurchases. We are also raising our quarterly dividend for the twelfth year in a row.”